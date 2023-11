Großeinsatz in Dillingen: Das Kegel-Casino brennt aus

Zuerst brennt der Schuppen des Restaurants in der Nähe der Dillinger Donaubrücke, danach fängt das Hauptgebäude Feuer. Etwa 100 Einsatzkräfte kämpfen gegen den Großbrand.

Der Rauch in der Nähe der Dillinger Donaubrücke ist an diesem Dienstagabend fast unerträglich. Das Kegel-Casino an der Abzweigung der Donaustraße zum Georg-Schmid-Ring hat Feuer gefangen. Gegen 15.25 Uhr wird zunächst der Brand eines Schuppens am Restaurant gemeldet, später jedoch greifen die Flammen auf das Hauptgebäude über. Ein Großeinsatz von Feuerwehrleuten, Technischem Hilfswerk, Polizei und dem Rettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes ist die Folge. Gegen 17 Uhr kämpfen allein etwa 100 Ehrenamtliche der Feuerwehren gegen die Flammen, teilt Dillingens Stadtbrandinspektor Markus Pfeifer unserer Redaktion mit.

Warum das Feuer in Dillingen ausbrach, ist noch völlig unklar

Die Brandursache ist nach Angaben der Polizeiinspektion Dillingen am Abend noch völlig unklar. Eines sorgt aber für Erleichterung: Verletzte hat es bei diesem Großbrand zum Glück nicht gegeben. "Die Löscharbeiten werden noch einige Stunden andauern", sagt Polizeisprecher Gunther Hetz gegen 17.30 Uhr mit Blick auf den Einsatz. Ausgebrochen ist das Feuer offensichtlich in einem Anbau des Restaurants. Zunächst rückt die Dillinger Feuerwehr an. Schließlich werden die Feuerwehren Donaualtheim, Schretzheim, Hausen, Kicklingen, Fristingen und Lauingen nachalarmiert, erläutert Stadtbrandinspektor Pfeifer. Und auch die Werksfeuerwehr der BSH Hausgeräte Dillingen ist vor Ort. Ebenso das THW, das bei der Regelung des Verkehrs mithilft.

Nach der jüngsten zweiwöchigen Sperrung der Dillinger Donaubrücke wegen der Sanierung der Übergangskonstruktion ist das Bauwerk an diesem Abend wegen des Brandes erneut im Berufsverkehr nicht passierbar. Zur Stoßzeit bilden sich am Dienstagabend in der Dillinger Innenstadt Staus. Stadtbrandinspektor Pfeifer geht bereits am frühen Abend davon aus, dass das Gebäude ausbrennen wird. Wegen der massiven Brandentwicklung können keine Einsatzkräfte ins Gebäude geschickt werden. Über die Drehleitern erfolgt der Löschangriff von oben. Immer wieder dringen schwarze Rauchwolken aus dem Kegel-Casino. Der Brandherd befinde sich hauptsächlich unter dem Dach, teilt Pfeifer mit.

Das Restaurant wird über einen Gastank im Freien neben dem Schuppen versorgt. Einige Beobachter und Anwohner in der Umgebung sorgen sich, dass davon eine ernsthafte Gefahr ausgehen könne. Der Chef der Dillinger Feuerwehr beruhigt auf eine entsprechende Nachfrage. "Der Gastank wird gekühlt", erläutert Pfeifer.

Brand im Kegelkasino: "Ich habe gleich die schwarze Rauchwolke gesehen"

Der Großbrand sorgt in der ganzen Stadt für Gesprächsstoff. Und stellt Autofahrer und Autofahrerinnen vor eine Geduldsprobe – insbesondere auf der Großen Allee und vor dem Kreisverkehr am Kasernplatz. Maximilian und Lisa Wagner wohnen nicht weit vom Brandort entfernt in der Donaustraße. "Ich kam gerade von der Arbeit und habe gleich die schwarze Rauchwolke gesehen", berichtet Maximilian Wagner. Die Polizei habe ihn noch durchfahren lassen. Lisa Wagner ist über einen Schleichweg zu ihrem Wohnort gekommen. Der Großbrand hat die beiden in Unruhe versetzt. "Wenn man zwei Häuser weiter Rauchwolken sieht, dann kriegt man schon mal Puls", sagt Maximilian Wagner. Zwischenzeitlich sind die Rauchschwaden in der Nähe der Jet-Tankstelle so dicht, dass man überhaupt nichts mehr sieht.

Das Kegelcasino in Dillingen steht in Flammen. Video: Berthold Veh

Die Löscharbeiten dauern in den Abend hinein an. Zur Brandursache und zur Höhe des Sachschadens gibt es bei der Polizei in Dillingen noch keine Angaben. "Das ist momentan alles Spekulation", heißt es dort. Wer die Bilder der Zerstörung sieht, muss davon ausgehen, dass der Sachschaden immens sein wird.