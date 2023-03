Dieter Nägele ist der neue Bürgermeister in Gundelfingen

Plus Der VG-Geschäftsstellenleiter in Wertingen hat mit 62,8 Prozent der Stimmen die Stichwahl gewonnen. Konkurrent Manuel Bahmann zeigt sich als fairer Verlierer. So lief der Wahlabend.

Als alle Stimmen ausgezählt sind, schallt ein lautes "Bravo" durch den Sitzungsaal des Gundelfinger Rathauses, Beifall brandet auf. Der neue Bürgermeister in Gundelfingen Dieter Nägele grinst in die Runde und wackelt mit den Augenbrauen. Der 54-Jährige hat mit 62,8 Prozent der Stimmen die Stichwahl gegen den CSU-Kandidaten Manuel Bahmann (37,2 Prozent) gewonnen. Nägele wirkt gefasst, hatten doch viele damit gerechnet, dass er seinen Vorsprung auf Bahmann aus dem ersten Wahlgang weiter ausbauen kann. Diese Vermutung ist um 18.31 Uhr zur Realität geworden.

Dieter Nägele wird mit 62,8 Prozent zum neuen Gundelfinger Bürgermeister

Einer der ersten Gratulanten ist seine Frau Melanie Nägele, die ihren Mann schwungvoll küsst. Auch Konkurrent Bahmann spricht Nägele seine Glückwünsche aus. Er wünscht ihm viel Erfolg, gutes Gelingen und ein gutes Händchen für Gundelfingen. Nägele ergreift selbst das Wort: "Ich freue mich auf die kommenden Aufgaben, die auf mich zukommen." Er bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern, die für ihn gestimmt haben, aber auch für den fairen Wahlkampf mit den anderen Kandidaten. Positiv sieht er auch die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl von zumindest 52 Prozent, da er Bedenken gehabt hatte, dass diese noch geringer ausfalle.

Als der Wahlleiter Nikolaus Mayr offiziell die Ergebnisse verkündet und fragt, ob Nägele die Wahl annimmt, antwortet dieser: "Selbstverständlich." Auch die noch amtierende Bürgermeisterin Miriam Gruß ist unter den Gästen im Rathaus. Sie wünscht Nägele "alles Gute für Gundelfingen". Schüttelt aber auch den Bürgermeisterkandidaten Manuel Bahmann, Roswitha Stöpfel und Niklas Junkermann die Hand und dankt ihnen für den fairen Wahlkampf. Denn: "Die Demokratie lebt vom Miteinander."

Nägele freut sich über das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler

Die Gratulationen, das Händeschütteln und die Umarmungen gehen für Dieter Nägele weiter - wahrscheinlich noch den ganzen Abend. Dazwischen sagt er gegenüber unserer Redaktion mit einem Lächeln: "Ich bin erleichtert. Ich freue mich über das sehr große Vertrauen, dass die Wählerinnen und Wähler mir bei der Stichwahl entgegengebracht haben." Der Vorsprung von 16 Prozent auf Bahmann aus dem ersten Wahlgang sei eine gute Ausgangslage gewesen.

Auf die Frage, warum er glaube, dass er gewählt wurde, sagt er: "Ich glaube bei mir war das Gesamtpaket am besten." Dazu zählt er die Kombination aus beruflicher Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung und freien Wirtschaft, aber auch die fachliche Kompetenz als Volljurist und als VG-Geschäftsstellenleiter. "Auch die Tatsache, dass ich Gundelfinger bin", fügt er hinzu. Mit seiner Familie, Freunden und Wahlhelfern feiere er noch später bei dem ein oder anderen Glas Sekt.

Lesen Sie dazu auch

Familie Nägele hat den Bürgermeisterkandidaten im Wahlkampf unterstützt

Der Sieg von Dieter Nägele ist auch ein Sieg für seine Familie. Seine Frau und die gemeinsame zwei Töchter grinsen ebenfalls breit und nehmen Glückwünsche entgegen. Die Drei haben den 54-Jährigen tatkräftig beim Wahlkampf in den vergangenen Monaten unterstützt. Melanie Nägele sagt: "Ich freue mich wahnsinnig, es fällt jetzt einfach eine Last ab." Sie seien viel unterwegs gewesen, zusammen mit ihren Töchtern hätten sie gemeinsam Flyer verteilt und Nägele auf Veranstaltungen begleitet. Es sei wichtig, dass die Familie bei so einer Bürgermeisterwahl unterstütze, sonst funktioniere das nicht. "Und er kann sich sicher sein, dass wir hinter ihm stehen." Die jüngere Tochter Sophia findet es "ziemlich cool", dass ihr Papa nun Bürgermeister ist. Ihre Schwester Johanna pflichtet ihr bei: "Ich freue mich sehr, dass er gewonnen hat.

CSU-Kandidat Manuel Bahmann reagiert fair auf die Niederlage

Manuel Bahmann hat an dem Abend auch die Unterstützung von seiner Frau und seinem kleinen Sohn. Trotz Niederlage ist der 35-Jährige gefasst: "Es ist so in Ordnung, es war klar, dass es so kommen kann." Das Gesamtpaket Nägele habe eben mehr überzeugt als das Gesamtpaket Bahmann.

Offizieller Bürgermeister wird Dieter Nägele erst im Juni, wenn er vereidigt wird. Bis dahin bleibt er der VG-Geschäftsstellenleiter in Wertingen. Er plant sich aber schon in die Gundelfinger Themen weiter einzuarbeiten. Er findet: "Es ist ein Privileg als Bürgermeister in seiner Heimatstadt tätig sein zu dürfen."