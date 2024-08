FC Gundelfingen: Niklas Fink genießt den Moment

Seit Mittwochabend führt der FC Gundelfingen die Tabelle der Landesliga Südwest wieder an. Wenn auch nur hauchdünn, denn der TSV Schwabmünchen und der durch den Gundelfinger 3:0-Sieg vom Platz an der Sonne gestoßene TSV Jetzendorf sind punktgleich. Doch egal, ob knapp oder klar, FCG-Mittelfeldspieler Niklas Fink genießt den Blick auf die aktuelle Rangliste. „Wir sind ganz oben, den Platz wollen wir verteidigen“, gibt der 26-Jährige die Richtung für das Heimspiel am Samstag (15 Uhr) gegen den FSV Pfaffenhofen vor.

Wobei Fink nicht nur das Pfaffenhofen-Spiel im Blick hat. „Wir wollen als Tabellenführer ins Derby“, gibt er Einblick in die Gedankenwelt. Der Auftritt am kommenden Freitag beim Aufsteiger TSV Wertingen ist natürlich schon in den Köpfen. „Wenn ich was anderes sagen würde, wäre das gelogen“, gibt Fink zu.

Gundelfingen will oben bleiben

Doch erst einmal gilt die Konzentration dem FSV Pfaffenhofen. „Wichtig war jetzt, dass wir nach drei Spielen ohne Sieg gegen Jetzendorf gewonnen haben. Dadurch bleiben wir oben dabei, das ist ganz klar mein Ziel“, betont der aus Reisensburg stammende Fink, der sich aktuell richtig gut fühlt. Nicht einmal seine Problemzone, das lädierte Knie, macht irgendwelche Zicken.

Das war so am 19. Juli 2022 nicht abzusehen. Niklas Fink war im Bayernliga-Heimspiel gegen den TSV Kottern gerade eingewechselt worden, nach einem harmlosen Zweikampf an der Seitenlinie blieb er liegen. Die anschließende Diagnose war niederschmetternd, neben dem Kreuzband war viel kaputtgegangen. Nach der Operation begann für Fink die harte Arbeit, das Comeback verschob sich immer wieder. Erst eineinhalb Jahre nach der Verletzung war die Rückkehr aufs Spielfeld möglich.

In elf Bayernliga- und drei Relegationsspielen konnte Niklas Fink im Frühjahr austesten, ob das Gelenk den Anforderungen gewachsen ist. Umso verständlicher ist es, dass er nun mit einem Lachen im Gesicht erklärt: „Es hält, ich spüre nichts.“

Dabei war die Belastung zuletzt hoch, in allen sieben Landesliga-Partien stand Fink in den vergangenen Wochen auf dem Platz. Unter dem neuen Gundelfinger Trainerduo Rudolph/Schröttle nimmt er eine etwas veränderte Rolle auf dem linken Flügel ein. „Die Außenbahn ist nicht meine Lieblingsposition, da fehlt mir etwas das Tempo. Doch aktuell ist es okay, ich klebe im System nicht an der Linie.“

FC Gundelfingen: Werdich, Ratter; Schröttle, Anzenhofer, Weichler, Smolka, J. Fink, Schneider, N. Sailer, Braun, Hafner, N. Fink, Gumpinger, Seibold, Wachs, Erten, L. Sailer, Alahmed, Fähnle

Der Gundelfinger Gegner

1963 war der FSV Pfaffenhofen Gründungsmitglied der alten Landesliga Süd, der Spielklasse, die über Jahrzehnte auch die sportliche Heimat des FC Gundelfingen war. Trotzdem haben sich die Wege beider Klubs nie gekreuzt, weil die Ilmstädter 1968 absteigen mussten und bis 2023 nie mehr auf Landesebene vertreten waren. Während die Gundelfinger erst 1971 ihre Landesliga-Premiere feierten. Obwohl der Klub so lange nicht im gehobenen Amateurlager präsent war, sind die Ilmstädter keineswegs unerfahren. Yasin Keskin (früher BCF Wolfratshausen), Tobias Killer, Clemens Kubina, Jonas Redl, Maximilian Siebald, Bastian Fischer (alle FC Ismaning), Michael Senger (TSV Rain, FC Ingolsadt II) und Roman Gertsmann (VfR Garching) trafen mit ihren ehemaligen Vereinen schon auf den FCG.