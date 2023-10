Gundelfingen

So verlief die Feuerwehr-Großübung in Gundelfingen

Im Rahmen der Feuerwehraktionswoche fand in Gundelfingen eine der größten Übungen seit Jahren statt. Neun Wehren rückten zu einem simulierten Brand in einem Seniorenheim aus.

Samstagabend 18.20 Uhr, in zehn Minuten wird in der Bundesliga die Partie Leipzig gegen München angepfiffen. So wie viele andere Fußballfans im Land machen es sich gerade auch viele Kameraden der Feuerwehren in Gundelfingen und den umliegenden Orten vor dem Fernseher bequem. Doch just in diesem Moment klingeln bei etwa 160 von ihnen die Telefone und Funkmeldeempfänger – Großalarm: Im Gundelfinger Haus der Senioren ist ein Feuer ausgebrochen, so lautet die Meldung aus der Integrierten Leitstelle der Berufsfeuerwehr in Augsburg.

Dort in Augsburg weiß man natürlich Bescheid, wie das automatisch eingehende Signal der Rauchmeldeanlage der Gundelfinger Seniorenresidenz zu werten ist: Kreisbrandmeister Michael Wohlhüter hat mit dem Einschalten einer Nebelmaschine – sie soll den Qualm eines Brandes simulieren – in einem Zimmer im obersten Stockwerk des Altenheims soeben den Rauchmelder in Betrieb gesetzt. Und damit die größte Feuerwehrübung der letzten Jahre gestartet.

