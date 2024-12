Glanzlichter beim Adventskonzert in Haunsheim

Es ist die besondere Mischung im Programm, die alljährlich in der Dreifaltigkeitskirche am dritten Adventssonntag für ein volles Gotteshaus in Haunsheim sorgt. In ihrem geistlichen Wort kam Anne Kaipf auf das Licht und seine Bedeutung gerade an Weihnachten zu sprechen, während Gerhard Wengert eine anrührende Geschichte von einem Friedensgemälde vortrug. Dazu passte der spontane Einfall der Dirigentin, mit dem Chor und dem Publikum den Kanon „Mache dich auf und werde Licht“ aufzuführen. Genauso gelang das Weihnachts-Kyrie, das ebenfalls Liedertafel, Zuhörerinnen und Zuhörer zu frohem Gesang vereinte.

Heidrun Krech-Hemmingers Chor umfasste zwanzig Frauen und sechs Männer. Mit dieser Kammerchorbesetzung meisterte die Liedertafel das anspruchsvolle Renaissance-Madrigal „Übers Gebirg Maria geht“ (J. Eccard), brachte mit ausgewogenem Klang „Quem pastores laudavere“ (Denn die Hirten lobten sehr, Carl Loewe) zu Gehör und hatten ein schönes vierstimmiges „Es wird scho glei dumpa“ zu bieten. K. Heizmanns „Ein Stern strahlt“ lebte von der Begleitung mit Querflöte, E-Piano und Kontrabass, “Hambani kahle“ rhythmisierten die Männer und eine Schellentrommel. Das Spiritual „Standing in the need of prayer“ imponierte durch sein schwungvolles Timing.

14-jährige Hornistin begeistert in Haunsheim

Die vierzehnjährige Gaia Fiorini erfreute die Besucher mit einer Romanze für Horn von Mozart, KV 447. Sehr gut unterstützt vom Ad-hoc-Orchester zeigte die junge Hornistin eine ansprechende Leistung hinsichtlich Tongebung, Rhythmusgefühl und Zusammenspiel. Verdienter Zwischenapplaus! Die barocke Kantate von Dietrich Buxtehude „Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken“ war ein viertelstündiger Kraftakt, den die Liedertafel gut disponiert bewältigte, vom Orchester mit Werner Bürgle am ersten Pult überzeugend dargestellt. Norbert Benders Bass-Solo „Dir wird gegeben, was dein Herz wünscht“ hatte treffliches Format. Mit der Querflöte zeigte Bender beim Konzert von J. F. Fasch Eleganz, Tonreinheit und Virtuosität.

Die zwei langsamen und die beiden Allegro-Sätze kamen wie aus einem Guss, das Orchester begleitete beim Siciliano mit feinem Pizzikato, während die Querflöte eine einschmeichelnde Melodie sang. An der Branman-Orgel begleitete Norbert Bender die Sopranistin Iris Lutzmann, die im Weihnachtslied von Adolphe Adam ihre leuchtende Spur zog. Im „Panis Angelicus“ von César Franck sekundierten Heidrun Krech-Hemminger an der Violine, Agnes Brinkmann am Cello und Andreas Käßmeyer am E-Piano die ausdrucksstarke Sängerin. Feliz Navidad erklang als begeisternde Zugabe für den riesigen Beifall des Publikums.

Die Vorsitzende der Liedertafel Elke Rieß konnte Besucher aus dem ganzen Landkreis begrüßen und als Ehrengäste Pfarrerin Stephanie Kastner, Dekan Johannes Schaufler mit Pastoralrerferentin Jutta Koller aus Gundelfingen, den Haunsheimer Bürgermeister Christoph Mettel, Landrat Markus Müller, den Landtagsabgeordneten Manuel Knoll, vom Kreischorverband Franz Lingel und Stefan Wörle, Schulleiterin Alexandra Heger und von DLG Kultur Lydia Edin willkommen heißen.