Die Duale Hochschule in Heidenheim wird neu gebaut

Plus Der Neubau für die Duale Hochschule in Heidenheim ist gestartet. Finanziert hat das Projekt die Stadt, der Landkreis und die ortsansässigen Firmen.

Nach vielen Jahren des Planens und vor allem auch des Ringens um die Finanzierung erfolgte ist nun der symbolische Spatenstich für den Neubau der Dualen Hochschule (DHBW) auf dem ehemaligen WCM-Gelände. In dem Erweiterungsgebäude, das im Oktober 2024 fertigstellt sein soll, finden die Fakultäten Wirtschaft, Technik und Sozialwesen Platz. Auch die Zukunftsakademie Heidenheim zieht mit ihren Kursen für Kinder und Jugendliche in das neue Gebäude um. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema: