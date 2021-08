Heidenheim

Die Heidenheimer Hochschule wird erweitert

Das wohl bekannteste Gebäude der Dualen Hochschule in Heidenheim steht in der Marienstraße.

Plus Das Land Baden-Württemberg kauft das ehemalige WCM-Gelände in Heidenheim Ende des Jahres soll der Neubau beginnen. Was dort für die Studentinnen und Studenten entsteht.

Von Karin Fuchs

Der Spatenstich für die Erweiterung der Dualen Hochschule wurde lange herbeigesehnt, nun scheint es einen Termin zu geben, der aller Voraussicht nach im November sein wird und zu dem womöglich der baden-württembergische Finanzminister Danyal Bayaz anreisen wird. Denn es handelt sich um eine beträchtliche Investition des Landes in den Hochschulstandort Heidenheim, die durch die Erweiterung Platz schafft für Studierende und zugleich für hochschulnahe Forschungseinrichtungen.

