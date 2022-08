Bald haben die kleinsten Höchstädter mehr Platz zum Spielen

Die Bauarbeiten zur Kita-Erweiterung der Kindertagesstätte Adolph-Kolping in Höchstädt können endlich starten. Warum das Gebäude dringend gebraucht wird.

Die ersten Bagger und Baustellenfahrzeuge stehen schon vor der Kindertagesstätte Adolph-Kolping in Höchstädt, vom Vorplatz vor dem Haupteingang ist nicht mehr viel übrig. Für die Kinder ist das aufregend. "Wir überlegen, ob wir vorne ein Sichtfenster einrichten", sagt Katharina Lanz, die stellvertretende Leiterin der Kita. Denn für viele sei es spannend, die Bagger bei der Arbeit zu beobachten. Ein paar der Kinder sind auch zum Spatenstich gekommen, dem offiziellen Beginn der Bauarbeiten für die Erweiterung der Kita. Direkt vor dem aktuellen Gebäude soll ein zweistöckiger Holzbau entstehen mit genügend Platz für eine Krippen- und eine altersgemischte Gruppe.

In Höchstädt gibt es einen großen Bedarf an Betreuungsplätzen für kleine Kinder

"Ich bin fast täglich unterwegs, um Neugeborene zu besuchen", sagt Gerrit Maneth. Viele junge Familien mit Kindern würden außerdem nach Höchstädt und in dessen Stadtteile ziehen, weswegen die Nachfrage nach Betreuungsplätzen steige. Wie hoch der Bedarf ist, sieht man unter anderem daran, dass aktuell einige Kindergartenkinder im Pfarrheim als Übergangslösung untergebracht sind. Deswegen soll es ab September 2022 einen zweiten Naturkindergarten in Höchstädt geben. Und eben den Erweiterungsbau vor der Adolph-Kolping-Kindertagesstätte. Von dem sieht man bislang noch nicht viel außer einer halben Bodenplatte, wie Bürgermeister Maneth sagt.

Zum Spatenstich für die Erweiterung der Höchstädter Kita Adolph-Kolping kamen unter anderem die Landtagsabgeordneten Georg Winter und Johann Häusler. Foto: Annemarie Rencken

Sobald die ganze Bodenplatte liegt, soll dann der Holzbau ab Mitte oder Ende Oktober errichtet werden. "Vieles beim Bauen ist dieses Jahr komplizierter geworden", sagt Michael Gumpp, der als einer von mehreren Architekten das Projekt betreut. Deshalb seien sie froh, bislang einen guten Start gehabt zu haben. Der Boden mache ihnen aber zu schaffen, denn der scheine mittlerweile "deutlich schlechter" zu sein als damals, als das Hauptgebäude der Kita gebaut wurde.

Zum September 2023 soll der Neubau fertig werden

Dass die Bauarbeiten nun in aller Form beginnen können, ist unter anderem dem persönlichen Einsatz des Landtagsabgeordneten Georg Winter zu verdanken, wie Maneth sagt. Der habe sich dafür starkgemacht, dass das Projekt höher gefördert wird. Erst habe der Eigenanteil Höchstädts an den Kosten bei 70 Prozent gelegen. Durch Winters Unterstützung - und eine "Onlineschalte" mit der Regierung von Schwaben, wie es Winter ausdrückt - konnte dieser Anteil auf vierzig Prozent gesenkt werden. Winter: "Das war das Maximum, was wir erreichen konnten."

Zum September 2023 sollen die Kitakinder den Neubau dann beziehen können - so der derzeitige Plan. Bis dahin wird es einiges für die Kinder zu sehen geben. Und auch zu hören. Für den Baustellenlärm entschuldigt sich Maneth schon einmal und hat ein kleines Geschenk für die Kinder dabei, "im Vorschuss", wie er sagt: einen Eisgutschein.

