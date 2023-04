Höchstädt

vor 32 Min.

Der Höchstädter Bürgermeister verspricht 50 neue Kindergartenplätze

Plus Zum Beginn des neuen Kindergartenjahres hatten in Höchstädt nicht alle Eltern eine Zusage bekommen. Die Stadt verspricht nun Abhilfe. Reichen die Plätze nun?

Von Christina Brummer Artikel anhören Shape

Wer sein Kind in einer Kindertagesstätte anmelden will, muss das vielerorts schon sehr früh tun. Manche lassen sich schon kurz nach der Geburt ihres Kindes einen Platz vormerken. Für das kommende Kindergartenjahr hat sich in Höchstädt bereits im Frühjahr abgezeichnet, dass die Plätze nicht reichen werden. 265 Kinder konnten bis dato in den verschiedenen Einrichtungen in der Donaustadt und den Ortsteilen betreut werden. Aufgrund der hohen Nachfrage hat die Stadt rund 120 Familien, die sich für einen Platz angemeldet hatten, angeschrieben. Das Problem: Manche hätten keinen Kindergartenplatz bekommen, weil die Zahl der Plätze nicht gereicht hat. Nun wurde Abhilfe geschaffen, es werden 50 neue Betreuungsplätze entstehen. Sind jetzt alle versorgt?

Nach Gesprächen mit den Trägern und Kindergartenleitungen sollen nun laut Bürgermeister Gerrit Maneth im Deisenhofer Kneipp-Kindergarten und bei der kirchlichen Einrichtung Don Bosco in Höchstädt jeweils 25 langfristige Kindergartenplätze entstehen. Dort muss dafür umgebaut werden. "Der Bauantrag ist durch", sagte Maneth bei der Sitzung. Natürlich müsse das Landratsamt noch seine Zustimmung erteilen, doch der Rathauschef ist überzeugt, dass das nur eine Formsache sein werde. Denn die Zeit drängt: Im September beginnt bereits das neue Kitajahr, und bis dahin müssen die Räume nutzbar sein. Ob das zu schaffen ist? Maneth ist zuversichtlich. "Wir müssen eine Tür versetzen und an den Sanitäranlagen etwas machen. Das kann zur Not auch unser Bauhof erledigen", sagt der Rathauschef gegenüber unserer Redaktion. Der Bauboom habe aber auch insgesamt nachgelassen, sodass Handwerker auch kurzfristiger verfügbar seien. "Auch das nötige Betreuungspersonal für die zusätzlichen Kinder ist gefunden worden", so Maneth.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen