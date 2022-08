Höchstädt

vor 2 Min.

Eine Verkehrsinsel auf der B16 soll für mehr Sicherheit in Höchstädt sorgen

Plus Die Querungshilfe auf Höhe Friedhof in der Donaustadt ist fertig. Auch der Verkehr auf der Bundesstraße ist wieder freigeben. Was sich die Verantwortlichen erhoffen.

Von Brigitte Bunk

Die Pendler und Pendlerinnen wird es freuen, auch die Geschäftsleute, die vermutlich wieder mehr Umsatz machen werden. Für die Anwohner und Anwohnerinnen ist dagegen die ungewohnte, angenehm ruhige Zeit vorbei. Denn der neue Teil der B16 auf Höhe des Friedhofs wurde am Mittwoch offiziell freigegeben, die Verantwortlichen erklärten, dass der Verkehr wieder rollen könne. Dafür, dass die Fahrzeuge langsamer fahren, sei jedoch gesorgt worden, meinen sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

