Landrat zieht positive Bilanz der "Fit for Job" 2024

Die Berufsinformationsmesse fand am Samstag zum 20. Mal in Höchstädt statt. Das Geheimrezept der Messe sei, so Müller, die Kooperation zwischen Politik, Wirtschaft und Schulen.

Der Andrang bei der "Fit for Job" war am Samstag groß. Das Landratsamt spricht von "mehreren Tausend Schülerinnen und Schülern", die sich auf der Messe informiert haben. "Das unterstreicht die Bedeutung der Messe bei der Berufswahlentscheidung der jungen Menschen“, betonte Landrat Markus Müller.

„Bei meinem Messerundgang habe ich sowohl von den Ausstellern als auch von den Besuchern ausschließlich positive Rückmeldungen zum Konzept der 'Fit for Job' erhalten“, so Müller weiter. Deshalb zog der Landrat ein durchweg positives Fazit zur Messe, die in gewohnter Weise in Höchstädt stattfand. Die Messe habe "eindrucksvoll aufgezeigt, welche vielfältigen und zukunftsorientierten Berufs- und Karrierechancen es wohnortnah für die jungen Menschen in unserem Landkreis gibt“, so der Landrat. Besonders habe er sich über das Engagement und das umfangreiche Angebot der heimischen Wirtschaft zur dualen Aus- und Weiterbildung gefreut: „Damit erhalten junge Menschen beste berufliche Perspektiven und Karrierechancen in ihrer Heimat.“

Denn Azubis finden ist das eine, sie in der Region zu halten, ist das andere. Im Kreis Dillingen hat zwar die Zahl der Ausbildungsverträge laut IHK im Jahr 2023 zwar um rund fünf Prozent abgenommen, das ist aus Sicht von Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann aber keine schlechte Nachricht. Denn im Vorjahr war die Zahl der geschlossenen Ausbildungsverträge 2022 stark gestiegen. "Der Landkreis hat sich nach Corona also schneller erholt als andere", so die Erklärung der IHK.

Landrat: "Fit for Job" ist unverzichtbarer Baustein für Bildungsregion im Landkreis Dillingen

Der enorme Bedarf der heimischen Wirtschaft, aber auch das große Interesse der Schülerinnen und Schüler war nach Aussage des Dillinger Landrats für die Organisatoren die Motivation, das Messekonzept weiter zu optimieren. „Besonders stolz bin ich auf das starke Netzwerk von unglaublich vielen Partnern, welche die 'Fit for Job' sowie das Messekonzept tragen, mitentwickeln und viele Ideen beisteuern“, so Müller. Gleichzeitig betonte der Landrat, dass das Geheimrezept des Erfolgs in der Kooperation zwischen Politik, Wirtschaft und Bildungseinrichtungen liege und die „Fit for Job“ ein unverzichtbarer Baustein der „Bildungsregion Landkreis Dillingen“ sei.

Valentin, Jonathan und Michael Seibert sind mit ihren Eltern in die Nordschwabenhalle gekommen. Foto: Anna Lena Mayr

Als Schlüssel für den Erfolg der „Fit for Job“ sieht der Wirtschaftsförderer des Landratsamtes, Christian Weber unter anderem aber auch das "umfassende und crossmediale Werbekonzept" der "Fit for Job".

Lesen Sie dazu auch

Als weiteren wichtigen Baustein der Messe habe sich laut Landratsamt erneut das von der Agentur für Arbeit organisierte Vortragsprogramm erwiesen. Landrat Müller dankte deshalb den Vertretern der Agentur für Arbeit für die Organisation sowie den Referenten der Vorträge. Zahlreiche Schülerinnen und Schüler konnten sich so zu verschiedenen Themenbereichen wie beispielsweise zu dualen Studienmöglichkeiten, zum Online-Bewerbungsverfahren oder zu den Chancen und Karrieremöglichkeiten im Handwerk informieren. (AZ mit chbru)