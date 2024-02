Höchstädt

vor 16 Min.

Die "Fit for Job" führt wieder Schülerscharen nach Höchstädt

Groß war der Andrang bei der 20. Berufsinformationsmesse Fit for Job in der Nordschwabenhalle in Höchstädt. Insgesamt 98 Aussteller buhlen bei der Messe um die Fachkräfte von morgen.

Plus Bereits seit 20 Jahren findet die "Fit for Job" statt. Zum Jubiläum gibt es eine Rekordbeteiligung von Ausstellern, interessierte Jugendliche und "knallvolle Parkplätze".

Von Anna Lena Mayr

Die Berufsinformationsmesse "Fit for Job" feiert in diesem Jahr in Höchstädt Jubiläum. In der Nordschwabenhalle, der eigens errichteten Messehalle "Das Handwerk" und in der Berufsschule in Höchstädt sind knapp 100 Aussteller vertreten. Laut Landratsamt eine Rekordbeteiligung. Dabei werden von Wirtschaftsunternehmen aus Handwerk, Industrie und Dienstleistungsbranche über Behörden bis hin zu Bildungseinrichtungen und Verbänden viele mögliche Berufswünsche abgedeckt. Insgesamt gibt es über 230 Karrierewege zu entdecken.



In der Nordschwabenhalle herrscht reger Betrieb: An 50 Ständen stehen engagierte junge Menschen, die den Besucherinnen und Besuchern der Berufsinformationsmesse "Fit for Job" mit Informationen, eigenen Erfahrungsberichten und Flyern zur Verfügung stehen. Am Stand der Lebenshilfe Dillingen halten Nadja Straub und Felix Kleinle-Möller Ausschau nach Jugendlichen, die Spaß haben an der Arbeit mit Menschen. Für diese sei unter anderem eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin und oder zum -pfleger möglich. Dafür solle man Empathie und eine offene Art mitbringen, erklärt Straub. "Am wichtigsten ist jedoch der Spaß an der Arbeit, denn das merken die Menschen, um die man sich kümmert."

Kleinle-Möller freut sich über die vielen Interessierten, die bereits an ihrem Stand vorbeigeschaut haben. Nach seiner Einschätzung sind es mehr als im Jahr zuvor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen