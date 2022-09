Lange Nacht der Feuerwehren: großes Spektatel geplant

Plus Am 24. September dreht sich alles um die Feuerwehr im Landkreis Dillingen. Die Höchstädter möchten dafür sogar einen Verkehrsunfall nachstellen.

Bei der „Langen Nacht der Feuerwehren“ präsentieren die Vereine im Landkreis Dillingen am 24. September ihre ehrenamtliche Arbeit. Mit dabei ist auch die Feuerwehr Höchstädt. Und die Verantwortlichen planen im Gerätehaus in der Oberglauheimer Straße 32 ein großes Spektakel.