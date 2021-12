"Dramatische Corona-Situation": Kritik am Höchstädter Klassenzimmer geht weiter

Xaver Kerle bemängelt, dass Klassenzimmer der Grundschule in Höchstädt zu klein sind. Andere Eltern sehen es anders. Nun wehrt sich der Lutzinger.

Sind die Klassenzimmer in der Höchstädter Grundschule ausreichend oder nicht? Oder anders: Wen stören die Platz- und Größenverhältnisse und wen nicht? Die Diskussion reißt nicht ab. Wie berichtet, hat der Lutzinger Xaver Kerle sogar eine Petition beim bayerischen Landtag eingereicht, weil er findet, dass die Kinder zu wenig Platz in den Räumen haben. Aufgrund der Corona-Pandemie sei das für ihn nicht hinzunehmen, er sorge sich um deren Gesundheit. Das sehen aber nicht alle Eltern so.

Nach dem Bericht über die Petition von Xaver Kerle, dessen Ziehkind in einer der Klassen der Grundschule Höchstädt geht, sind andere Mamas und Papas der angesprochenen Klassenzimmer Sturm gelaufen. Gegen die Kritik von Kerle. Diejenigen, die sich bei unserer Redaktion gemeldet haben, waren sich alle einig, dass sie die Meinung von Xaver Kerle nicht unterstützen, sich davon sogar distanzieren.

Ansteckungsrisiko in der Grundschule Höchstädt sei zu groß

Nun wehrt sich Xaver Kerle. So wolle er das nicht stehen lassen. In einer Pressemitteilung nimmt er Bezug auf die Argumente, die von einigen Mamas der Grundschule aufgeführt worden sind. Beispielhaft: es seien helle Räume, die Lehrer würden sich Mühe geben, die Klassen seien entfernt vom Baulärm oder die Kinder hätten kurze Wege zum Pausenhof.

Kerle: "All diese Aussagen verharmlosen die jetzige dramatische Corona-Situation und gehen an der Sache vorbei. Mir geht es ausschließlich um die engen Sitzverhältnisse, die den nötigen Abstand zum Nachbarschüler nicht zulassen. Dies stellt ein erhebliches Ansteckungsrisiko dar. Mein Anliegen ist, dieses Gefahrenpotenzial zu minimieren. Von erwachsenen Personen wird erwartet, dass sie beim Betreten eines öffentlichen Gebäudes oder eines Einkaufsladens, alle Hygienemaßnahmen in vollem Umfange einhalten."

Lesen Sie dazu auch

Beinahe täglich positive Corona-Tests in Höchstädt

Kindern werde dagegen zugemutet, dass sie ungeimpft über einen halben Tag, ohne den nötigen Abstand einhalten zu können, nebeneinander sitzen müssten. Den Kindern gegenüber sei das nicht nur unfair, sondern unverantwortlich.

Hinzu komme für Xaver Kerle die Aussage von Schulleiter Helmut Herreiner, dass fast täglich an der Höchstädter Schule Kinder positiv auf Corona getestet würden. "Dieser Zustand sollte die Eltern der Kinder wachrütteln", schreibt Kerle weiter. Soziale Kontakte seien aus seiner Sicht nur dann sinnvoll, wenn die Kinder dabei nicht krank würden beziehungsweise sich nicht mit Corona anstecken würden. Ein "oberflächliches naives Schöngerede" reduziere nicht das Ansteckungsrisiko. (sb, pm)