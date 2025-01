Muss das Tierheim in Höchstädt bald seine Katzen-Station schließen?

Die Zustände in den Tierheim-Containern schlagen weiter Wellen. Wie berichtet, sind die Container, in denen die Katzen in Quarantäne gehalten werden, ehe sie vollständig geimpft und behandelt sind, in einem maroden Zustand. Ein Neubau ist noch immer nicht in Sicht. Und die desolaten baulichen Zustände haben nun das Landratsamt auf den Plan gerufen. Das dringt auf eine Lösung, ansonsten könne keine Erlaubnis zur Tierhaltung im Tierheim erteilt werden.

