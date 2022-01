Nach Unfall in Höchstädt zwei Leichtverletzte und 15.000 Euro Schaden

Ein 19-Jährige ist mit seinem Auto in eine Autofahrerin aus Haunsheim gekracht. Dabei haben sich beide Beteiligte leicht verletzt.

Ein Unfall mit Verletzten und hohem Sachschaden hat sich am Samstag in Höchstädt ereignet. Gegen 11.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Lauinger mit seinem Pkw die Herzogin-Anna-Straße in Richtung Stadtmitte und wollte nach links in die Dillinger Straße einbiegen. Zeitgleich war eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Haunsheim mit ihrem Fahrzeug auf der Dillinger Straße in Richtung der Herzogin-Anna-Straße unterwegs.

Beide Autos müssen in Höchstädt abgeschleppt werden

Sie wollte geradeaus über die Kreuzung fahren. Der 19-Jährige nahm allerdings irrtümlich an, dass die Frau in die Herzogin-Anna-Straße abbiegen würde und fuhr mit seinem Fahrzeug in die Dillinger Straße ein. Dabei kam es laut Polizei zum Zusammenstoß zwischen den beiden Pkws. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Fahrzeuge wurden aufgrund erheblicher Beschädigungen abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. (pol)

