Unfall bei Zöschingen mit zwei Autos, die sich gar nicht berühren

Zwei Autos mussten nach einem Unfall bei Zöschingen abgeschleppt werden, dabei waren sie gar nicht zusammengestoßen.

Ein 59-Jähriger war am Donnerstag um 16.50 Uhr auf der Fleinheimer Straße bei Zöschingen unterwegs. Wie die Polizei weiter mitteilte, kam sein Wagen kurz nach der Landesgrenze ins Schleudern und rutschte von der Straße. Ein entgegenkommender Autofahrer wollte ausweichen - und landete mit seinem Wagen ebenfalls neben der Fahrbahn. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Da der Wagen des zweiten Autofahrers, ein 51-Jähriger, gegen einen Schacht geprallt war, lief zudem Öl aus. Das musste die Zöschinger Feuerwehr entfernen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 400 Euro.

Unfall beim Rückwärtsfahren in Lauingen

Ein 75-Jähriger rangierte am Donnerstag um 10.40 Uhr mit seinem Wagen in einer Parklücke der Herzog-Georg-Straße in Lauingen. Dabei prallte sein Wagen gegen ein vor ihm stehendes Auto. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3500 Euro.

Beim Parken in Gundelfingen kracht es

Zu einem weiteren Parkrempler kam es am am Donnerstag um 12 Uhr in Gundelfingen: In der Professor-Bamann-Straße stieß ein 25-Jähriger beim Rückwärtsfahren mit seinem Auto gegen einen geparkten Anhänger. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 2100 Euro am Auto. (pol)

Lesen Sie dazu auch