Höchstädt

18:00 Uhr

Projekt Zukunft: „Ein Stillstand wäre tödlich“

Plus Was in diesem Jahr auf dem Sportgelände der SSV Höchstädt entstanden ist, kann sich sehen lassen. Und es ist der Anfang vom erhofften Ende. 2022 wollen Jakob Kehrle und sein Team feiern. Auch dank Rudolf Kimmerle.

Von Simone Bronnhuber

Die abgenutzten Zäune sind weg, auch die Hecke musste weichen. Neue Bäume und eine moderne Zaunanlage sind dafür gekommen. Die Turnhalle wurde komplett kernsaniert, Wände isoliert und mit italienischem Holz verkleidet. Ein neues Dach mit Heizung, ein Treppenhaus für die Stockschützenhalle und nicht zuletzt der Spatenstich für die große Multifunktionshalle mit einer Kegelbahn im ersten Obergeschoss: Auf dem Sportgelände der SSV Höchstädt hat sich im Jahr 2021 einiges gerührt und vor allem verändert. Das Projekt Zukunft ist in der letzten Phase, ein Ende, so sagt es Vorsitzender Jakob Kehrle ist nicht nur in Sicht, sondern: „Es ist geplant. 2022 wollen wir fertig sein.“

