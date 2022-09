Sie wollen in Höchstädt eine lebendige Pfarreiengemeinschaft aufbauen

Die Pfarreiengemeinschaft Höchstädt begrüßt den Zweiten Pfarrer Donatus Uzoagwa und die Finninger Katholiken in ihren Reihen. Eine Frage beschäftigt den neuen Priester.

Pfarrer Donatus Uzoagwa ist nicht nur der neue Priester der Pfarreiengemeinschaft Höchstädt. Neben seiner Einführung gab es am Sonntag auch ein zweites Ereignis zu feiern: Zusammen mit Stadtpfarrer Daniel Ertl betreut Uzoagwa sechs Pfarreien, weil zum 1. September die Pfarrei Ober- mit Unterfinningen aufgenommen wurde. Zuvor bildeten Sonderheim, Schwennenbach, Deisenhofen, Oberglauheim und Höchstädt die Gemeinschaft. Den Neustart feierten die Gläubigen am Sonntag mit einem Willkommensgottesdienst.

Der begann eindrucksvoll, als mehrere Fahnenabordnungen und Ministranten mit den drei Pfarrern in die Stadtpfarrkirche einzogen. Denn Donatus Ezegbe begleitete seinen Mitbruder. Mit modernen und traditionellen Liedern brachten die Sängerinnen und Sänger um Uli Weber mit ihren Instrumenten Schwung in den Gottesdienst. In Erinnerung wird auch die musikalische Begleitung beim Hochgebet bleiben, teils gesungen von Pfarrer Ertl und gesprochen von den Mitzelebranten.

Am Sonntag feierte die Pfarreiengemeinschaft Höchstädt den Einführungsgottesdienst von Pfarrer Donatus Uzoagwa (vorne rechts) in der Stadtpfarrkirche, der Stadtpfarrer Daniel Ertl (hinten) unterstützt. Denn auch Ober- und Unterfinningen gehören nun zur Pfarreiengemeinschaft. Foto: Brigitte Bunk

Pfarrer Ertl sagte: "Ich bin froh, dass Pfarrer Donatus bereit ist, Dienst zu tun, wohin er gestellt wird." Nicht nur, weil er sich nach den Corona-Lockerungen gefragt habe, wie er die vielen Termine in seinem Kalender unterbringen solle. "Wir müssen und dürfen über den eigenen Kirchturm hinausschauen", erklärte er angesichts der Erweiterung der Pfarreiengemeinschaft.

Bei der Predigt während seines Einführungsgottesdiensts erklärte Pfarrer Donatus den Gläubigen der Pfarreiengemeinschaft Höchstädt, wofür Priester da sind. Foto: Brigitte Bunk

Die Predigt hielt Pfarrer Donatus. Er erzählte von einem Jungen, der wissen wollte, was er als Priester eigentlich mache. Diese Frage beschäftige ihn seitdem sehr. Seine Überzeugung: Jeder Gottesdienst sei eine Gelegenheit, Kraft aus den Worten Gottes für den Alltag zu schöpfen. Die Bibel könne nicht umgeschrieben werden, auch wenn sich das manche wünschen würden. Doch die Auslegung müsse zur jeweiligen Zeit passen. Der Seelsorger verwies auf das Handeln Jesu, der sich für die Menschen einsetzte. Das gelte als Maßstab für die Priester. "Mit diesem Programm im Herzen werden wir eine lebendige Pfarreiengemeinschaft aufbauen, dafür bin ich da", stellte Pfarrer Donatus heraus. Dafür brauche jeder Unterstützung. "Betet für mich, für uns Priester", bat er und versprach: "Ich werde euch alle in meinem täglichen Gebet einschließen."

Stadtpfarrer Daniel Ertl (Mitte) begrüßte Pfarrer Donatus Uzoagwa herzlich als Zweiten Pfarrer. Der unterstützt ihn, nachdem nun auch Ober- und Unterfinningen zur Höchstädter Pfarreiengemeinschaft gehören. Foto: Brigitte Bunk

Bei der Gabenbereitung brachten die Pfarrgemeinderatsvorsitzenden ihre Gaben zum Altar, bei den Fürbitten baten die Gläubigen um Gottes Beistand, dass die Pfarreien zusammenwachsen. Ein erster Schritt dazu war der Stehempfang, vor dem Pfarrer Ertl sich wünschte, dass alle dableiben, den für Höchstädt typischen Guglhupf genießen und miteinander ins Gespräch kommen.

"Die bisherigen Pfarrgemeinden können sich glücklich schätzen, mit vielen engagierten Menschen bereichert zu werden", betonte Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth, der das Grußwort auch im Namen seines Finninger Kollegen Klaus Friegel sprach. In den Pfarrgemeinden, Kirchenstiftungen und Jugendgruppen sei ein lebendiges, engagiertes und aktives Glaubensleben geboten. So werde Pfarrer Donatus sicher große Freude haben, mit den Menschen für die Menschen zu arbeiten. Die Grüße der evangelischen Schwestergemeinde überbrachte Günter Ballis, der seine Freude ausdrückte, "dass Gott immer wieder Menschen schickt, die den Glauben sichtbar machen". Um den Glauben sichtbar zu machen, brauche es Vermittler, wie Pfarrer Donatus einer sei. Die stellvertretende Vorsitzende des Pastoralrats Gabriele Hüttl sprach Pfarrer Donatus an: "Sie hätten gerne eine lebendige Pfarreiengemeinschaft – dafür sind wir da!" Weiter meinte sie: "Wir freuen uns sehr auf die Finninger – kommt und fragt uns, wir helfen und unterstützen gerne."