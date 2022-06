So spielten die Höchstädter gegen die Landkreisbomber

100 Jahre SSV Höchstädt - was gehört dazu? Natürlich ein Spiel gegen die berühmten Landkreisbomber.

Klar, es spielt nicht Real Madrid und auf dem Feld steht auch nicht Toni Kroos. Dennoch steht die Berichterstatterin bei ihrer eigenen Fußball-Premiere etwas unter Druck – man könnte ja die falschen Fragen stellen. Die Lösung: Sie wartet nicht 90 Minuten damit, sondern legt schon vor dem Anpfiff los. 100 Jahre SSV Höchstädt wurden am Wochenende groß gefeiert. Am Samstagnachmittag stand der Fußball im Mittelpunkt. Einige Stunden vor dem Ungarn-Match der deutschen Nationalmannschaft versammeln sich zahlreiche „alte Kämpfer“ im Josef-Konle-Stadion. In schneeweißen Trikots tritt eine Traditionself der Donaustadt gegen die in Rot gewandeten Landkreisbomber an. Einmarschiert wird zu „Conquest of Paradise“ von Vangelis. Dramatische Musik mit Chor. Aufregend.

Rainer Wanek, Trainer der Höchstädter, erklärt vor dem Anpfiff seine Taktik: "Erstens, keiner verletzt sich. Zweitens, alle haben Spaß am Spiel. Drittens, wir haben einen starken Gegner, aber wir wollen gewinnen. Und viertens, wir haben eine gute Ersatzbank. Ich hoffe, das hilft", meint er und lacht. Immerhin hätten eine Woche vorher ein paar seiner Männer trainiert. Quasi für alle anderen mit. Wanek: "Da hat sich der Wolfgang Konle gleich was gerissen."

Der SSV-Vorsitzende tippt auf ein 3:2 für Höchstädt

Die Landkreisbomber werden von Walter Fuchsluger trainiert. Mit jahrzehntelanger Fußball-Erfahrung bringt er seine Marschroute auf den Punkt – und hat damit Hansi Flick einiges voraus: „Immer ein Tor mehr als der Gegner schießen!“ Mit hoch spezialisierten Ärzten im Team, den beiden Orthopäden Jürgen Beck und Thomas Deml, wüssten alle Akteure, wie weit man gehen kann, ohne sich zu verletzten. Außerdem sei die Mannschaft routiniert. Gut, zwei Jahre Corona-Pause wurden eingelegt. „Aber unser letztes Training war erst vor 14 Tagen in Kicklingen. Also, ich bin zuversichtlich, dass unsere Taktik aufgeht“, sagt Routinier Fuchsluger, der selbst gerne mitgespielt hätte: „Klar, wollen schon, aber können nicht“. Und er schwört sein Team ein, vor allem auf die Nummer 7 von Höchstädt zu achten, den Geierhos Hannes. Der habe in grauer Vorzeit schon bei Augsburg gespielt.

Nach dem Spiel der Landkreisbomber (in rot) gegen eine Höchstädt-Auswahl galt deren Torwart Klaus Deckenbach (im Hintergrund) als Mann des Tages. Foto: Karl Aumiller

Mit Rücksicht auf die Hitze und das teils fortgeschrittene Alter der Kicker werden eine kurze Spielzeit und fliegende Wechsel vereinbart. Noch schnell ein Tipp des SSV-Vorsitzenden Jakob Kehrle eingeholt („Höchstädt gewinnt 3:2, die Tore schießen Korritke, Geierhos und Mayerle“) – und Anpfiff.

Es gibt Chancen auf beiden Seiten

Die erste aufsehenerregende Aktion gibt es nach vier Minuten: Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth wird ausgewechselt. Laut Trainer ist er der stärkste Mann im Team. Was bedeutet dies für das Spielsystem? Auch die Zuschauer rätseln. Wenige Minuten später folgt die erste Ecke für die Bomber – sie bringt nichts ein. Höchstädt kontert. Ein Abstimmungsproblem zwischen Keeper Beck und einem eigenen Spieler führt fast zum Eigentor. Schon jetzt wird klar: Chancen ergeben sich nicht nur aufgrund des überragenden Spielermaterials auf dem Feld, sondern auch dank der einen oder anderen gegnerischen Unaufmerksamkeit.

Parallel dazu stellen Gerald Maneth und Jakob Kehrle über Mikro die einzelnen Spieler vor und bedanken sich bei jedem für seinen Einsatz. Keeper Beck, der sich beruflich unter anderem um Hüften und Knie kümmert, wird von einem der Stadionsprecher als "Beckenbauer" bezeichnet. Es gibt wahrlich Schlimmeres für einen Fußballer.

Rund 15 Minuten sind gespielt, da deutet Dillingens Landrat Leo Schrell, vor einer Woche 65 Jahre alt geworden an, dass er wieder auf die Bank will. Doch zuerst muss er einen Angriff Höchstädts klären. Eine Minute später prallt ein Schuss von Ingo Feistle an der Höchstädter Latte ab. Der Bomber gilt als ranghöchster Spieler auf dem Platz, erzählen die beiden Stadionsprecher. Feistle hat beim FCA und in Glött gespielt, stieg mit dem FC Heidenheim von der Dritten in die Zweite Bundesliga auf. Nur einen Augenblick später fliegt ein Schuss der Höchstädter über die Latte von Klaus Deckenbachs Kasten hinweg. 120 Zuschauer atmen hörbar durch. 15.30 Uhr: Schiedsrichter Tobias Sing pfeift zur ersten Trinkpause. Die Sonne brennt vom wolkenfreien Himmel.

Mit einem WM-Titel geht es in die zweite Halbzeit

Zum Titel "Un estate Italiana" von Gianna Nannini und Edoardo Bennato kommen die Spieler zurück auf's Feld. Es war die Hymne der Fußballweltmeisterschaft 1990. Scheint zu wirken, denn die Höchstädter sind jetzt brandgefährlich. Doch ihren ersten Schuss fängt Torwart Beck ab.

Der nächste Höchstädter Angriff verläuft ins Leere. Dann kontern die Bomber - und erarbeiten sich gleich drei erfolglose Eckbälle. Um 15.50 Uhr ist Halbzeit.

Das Spiel einer Höchstädter Auswahl gegen die Landkreis Bomber verfolgten von links Werner Schmid und Karl Schweyer aus Oberglauheim und Günther Hohenstatter aus Finningen. Foto: Cordula Homann

Ganz oben auf der Tribüne, da wo die Stühle mit Lehne stehen, hocken Werner Schmid und Karl Schweyer aus Oberglauheim und Günther Hohenstatter aus Finningen. Sie kennen sich im Stadion des SSV so gut aus, dass sie wissen, wo es gemütlich ist. "Aber ich war bestimmt schon 20 Jahre nimmer da", sagt Hohenstatter und lacht. Das aktuelle Spiel könne man so lassen, meint Schmid. "Man merkt, dass die Jungs alle älter geworden sind, aber auch, dass sie mal gute Fußballer waren", sagt er anerkennend. Parteiisch sind nicht: "Wir sind für alle. Wenn ein Tor fällt, klatschen wir." Und vielleicht, sagt einer noch, gibt's bei einem Unentschieden ein Elfmeterschießen. Super Idee.

Etwas geschafft sitzt Gerald Maneth in der Sprecherkabine. Am Freitag war er von 8 Uhr morgens bis 23 Uhr da, am Samstag auch schon wieder seit 8. "Heute wird es wohl 2 Uhr und am Sonntag geht es bis 1 Uhr", tippt er. Doch die Elfmeter-Idee wirkt bei ihm wie Koffein.

Um 16 Uhr pfeift Schiri Sing die Partie wieder an und schon setzt Maneth die Idee der Zuschauer in die Tat um und sagt: "Wenn das Spiel unentschieden endet, gibt es zur Unterhaltung der Publikum ein Elfmeterschießen." Prompt wird das Spiel dynamischer. Sechs Minuten später schießt Bürgermeister Maneth fast ein Tor, den Konter jagen die Bomber nur knapp am Kasten der Höchstädter vorbei. Um 16.14 Uhr pfeift der Schiedsrichter einen Angriff der Höchstädter wegen Abseits ab - zarte Buhrufe kommen von der Tribüne.Ein Tor würde dem Spiel jetzt guttun – abseits hin oder her.

"Die SSV ist mein Leben"

Mittendrin, wie immer, Elisabeth Kuhlins. Seit 60 Jahre schaut sich die Spiele der SSV Höchstädt, hat dort 1962 ihren Mann spielen sehen und kennengelernt, der Sohn und die Enkel waren schon im Verein aktiv. "Die SSV ist mein Leben, sie gibt mir jeden Sonntag etwas." Daheim verfolgt sie die Spiele des FC Bayern oder der Deutschen Fußballmannschaft im Fernsehen, auch bei Sky.

23 Bilder Höchstädt-Auswahl besiegt die Landkreisbomber Foto: Karl Aumiller

Lautstark feuert sie die Höchstädter an - und prompt schießt Marcus Reichhardt ein Eigentor. Höchstädt führt 1:0. "Ich hätte mir von den Bombern mehr erwartet", gibt Kuhlins unumwunden zu. Es ist 16.29 Uhr, da Georg Scherl das 2:0 für Höchstädt.Die Bomber kitzeln jetzt die letzten Reserven aus ihren Kickstiefeln, drücken aufs Höchstädter Tor, doch Deckenbach hält. Auch die nächste Ecke. Immerhin: Vier Minuten vor Schluss gelingt Armin Bäuerle noch der 2:1-Anschlusstreffer. Der Endstand. Sieg für die SSV Höchstädt!

Der Mann des Spiels? Torwart Deckenbach

Mann des Spiels ist für Trainer Wanek am Ende ganz klar sein Torwart. Der bezeichnet das Spiel freudestrahlend als "schöne Runde". Es habe Spaß gemacht. Doch vor allem freut er sich, dass die Zuschauer Tore gesehen haben. Auch sein Coach ist zufrieden. Die eigene Taktik sei zu 100 Prozent aufgegangen. "Der erste Schuss muss drin sein - und das war er ja auch. Danke an Marcus", sagt er und lacht. Man habe die Bomber müde spielen wollen, das habe geklappt. Bürgermeister Maneth ist hochzufrieden. 30 Jahre lagen seine Fußballschuhe bis zu diesem Einsatz im Keller. Bürgermeister Maneth, der für das Spiel seine Fußballschuhe nach fast 30 Jahren aus dem Keller geholt hat, ist dankbar, dass er mit einer „tollen Mannschaft“ auf dem Platz stehen durfte.

Auch Bomber-Trainer Fuchsluger ist mit dem Endstand einverstanden. "Die bessere Mannschaft hat gewonnen - außerdem hat die SSV ein großes Jubiläum zu feiern. Und sie haben einen sehr guten Torwart. Bis auf das Eigentor war es ein sehr schönes Spiel." Der eigene Torwart, Arzt Beck, hat nach Abpfiff direkt die erfreuliche Diagnose gestellt: keine größeren Blessuren im Team. Passt.

Anlässlich 100 Jahre SSV Höchstädt spielten die Landkreisbomber (rot/weiß) gegen eine Höchstädt-Auswahl. Foto: Karl Aumiller

Strahlend geht Landrat Schrell vom Feld. Er hat zwar nicht so viel gespielt, wollte keine Verletzung riskieren, dennoch hat er Spiel genossen. Er hatte die Mannschaft gegründet. Doch, es rückten immer wieder Jüngere nach. „Wir sind durchaus auf dem Transfermark tätig. Die Neuen konnten heute bloß nicht“, sagt Schrell und grinst. Derweil läuft Erwin Dünzel vorbei, selbst eine Fußball-Legende und inzwischen Physio der Bomber. Wen er jetzt behandelt? "Nicht alle, nur Einzelne. Aber wen, das verrät man nicht." Er zwinkert vielsagend und macht sich auf den Weg Richtung Kabine. Er muss seine Männer fit kriegen. Denn am 14. Juli in Aislingen und am 16. Juli in Unterliezheim treten die Bomber wieder an. Und wollen dann sicherlich – anders als heute in Höchstädt – auch gewinnen.

So haben sie gespielt (unter Vorbehalt): Höchstädt: Klaus Deckenbach, Hans Roch, Rudi Karg, Hans Mayerle, Daniel Konle, Hannes Geierhos, Simon Kehrle, Georg Scherl, Thomas Kehrle, Thomas Korittke, Stefan Häusler, Franz Bytyqi, Christian Menzel, Andreas Rößle und Matthias Bschorer.

Landkreisbomber: Jürgen Beck, Ingo Feistle, Thomas Demel, Norbert Steidle, Leo Schrell, Willi Mayer, Alex Schmidt, Marcus Reichhardt, Armin Bäuerle, Karl-Heinz Stark, Stefan Schneider, Anton Schnell, Franz Kauser, Tobias Fuchsluger und Vitus Schmid.