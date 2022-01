SPD-Stadtrat Jan Waschke gibt seinen Fraktionsvorsitz in Höchstädt ab

Plus Der Höchstädter SPD-Stadtrat Jan Waschke hat sein Amt als Fraktionsvorsitzender niedergelegt. Es gibt bereits einen Nachfolger.

Der öffentliche Sitzungsteil des Stadtrats ist am Montagabend fast vorüber, da meldet sich Jan Waschke zu Wort. Der Stadtrat aus der SPD/FDP/Pro-Höchstädt-Fraktion sagt: "Ich werde den Fraktionsvorsitz niederlegen." Private und berufliche Gründe hätten ihn dazu bewogen.