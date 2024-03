Höchstädt

Erster Tag im Amt: Stephan Karg startet als neuer Bürgermeister von Höchstädt

Plus Am 1. März beginnt die Amtszeit für den neuen Rathauschef in der Donaustadt - und der ist voller Vorfreude, wie er sagt. Der 52-Jährige löst Gerrit Maneth ab.

Von Simone Fritzmeier

Stephan Karg steht gerade im Pfarrheim und baut eine Faltwand ab. Er ist in den letzten Zügen. "Dann können wieder andere Veranstaltungen stattfinden", sagt er. Es ist vermutlich eine seiner letzten Tätigkeiten als Mesner der Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Höchstädt. Ab sofort hat er eine neue Aufgabe. Er ist nun der Erste Bürgermeister der Stadt Höchstädt. Seine Amtszeit beginnt offiziell am 1. März. Karg, der schon lange im Stadtrat sitzt und bisher als Stellvertreter fungiert hat, löst den bisherigen Bürgermeister Gerrit Maneth nach einer Periode ab. Karg hat die Wahl gegen den Amtsinhaber im Dezember überraschend, aber deutlich gewonnen. Nun hat wieder ein CSU-Bürgermeister das Sagen in Höchstädt. Und der freut sich "wahnsinnig" auf den neuen Lebensabschnitt: "Die Aufregung steigt, aber ich habe vor allem ein äußerst positives inneres Gefühl. Ich freue mich auf den Start und die Aufgaben, die auf mich warten." Und das sind jede Menge.

Stephan Karg möchte das Personal im Höchstädter Rathaus kennenlernen

Schon in den vergangenen Wochen war Karg bei wichtigen Terminen der Stadt mit dabei, wie er erzählt. Damit er gleich durchstarten könne, dafür sei er dankbar. Aktuell steckt er mittendrin für die Planungen der ersten Stadtratssitzung, die direkt am Montag, 4. März, 19 Uhr, stattfindet. Dann mit ihm als Bürgermeister. "Wir arbeiten gerade an der Tagesordnung, das ist gar nicht so einfach. Wer lädt ein? Wer ist schon wie aktiv? Gerrit und ich überschneiden uns noch ein wenig. Aber das ist überhaupt nicht schlimm", so Karg weiter.

