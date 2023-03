Technikerschule Höchstädt erweitert Angebot in den "grünen Fächern"

Mit einem neuen Schwerpunkt will die Schule Landschaftsgärtner und Landwirte ansprechen. Was sich Lehrer und angehende Schüler von der Ausbildung erhoffen.

Viele junge Leute mit "grünen Berufen" haben sich in den Räumlichkeiten der Technikerschule eingefunden. In den Konferenzraum an der Lutzingerstraße scheint die abendliche Sonne. Die Technikerschule stellt an diesem Abend ihren neuen Schwerpunkt im Bereich Landschaftsökologie vor. Unter den Interessierten ist auch der gelernte Landschaftsgärtner Sedrik Kewitsch, der erst im vergangenen Jahr seine Ausbildung abgeschlossen hat. Auf die Frage, warum er sich für die neue Ausrichtung interessiere, sagt er: "Ich will lernen, wie man Flächen nachhaltig plant und gestaltet. In meinen Augen wird es immer wichtiger, etwa mit dem Wasservorkommen vor Ort sinnvoll zu wirtschaften oder Pflanzen zu setzen, die mit der Erderwärmung klarkommen." Der 23-Jährige hört aufmerksam zu, als die Lehrerinnen und Lehrer mit ihren Vorträgen beginnen.

Das Berufsschulzentrum in Höchstädt ist stolz auf seine "grünen Fächer". Schülerinnen und Schüler können sich in der kleinen Donaustadt zu Berufen im Garten- und Landschaftsbau, Landwirtschaft und im Baumschulwesen ausbilden lassen. Laut Schulleiter Gerhard Weiß ist die Berufsschule bei den Garten- und Landschaftsbauern die größte in ganz Bayern. Zum Schulzentrum gehört auch die Technikerschule, an der jedes Jahr ein Dutzend Berufserfahrene die staatliche Prüfung ablegen. Hier ist auch der neue Schwerpunkt Landschaftsökologie angesiedelt. Laut Schulleiter Weiß reagiert die Technikerschule damit auf die immer größere politische Aufmerksamkeit, die Natur- und Umweltthemen zuteilwerde.

Welche Aufgaben auf angehende Absolventen mit Schwerpunkt Landschaftsökologie zukommen

Vor allem für Absolventen in Gartenbau und Landwirtschaft wolle die Schule mit dem neuen Schwerpunkt eine attraktive Möglichkeit anbieten, um sich weiterzubilden. "Die bisherige Ausrichtung im Bereich regenerative Energien ist relativ techniklastig", erklärt Thomas Mayr, der gemeinsam mit Michael Briegel als Koordinator für die Technikerschule zuständig ist. "Für den neuen Schwerpunkt haben wir die Lehrpläne weiterentwickelt." Der Techniker in Umweltschutztechnik mit Ausrichtung Landschaftsökologie sich etwa durch Inhalte zu Naturschutzrecht, Bodenkunde und Meteorologie von anderen Schwerpunkten abheben, wie Mayr sagt.

Laut Schulleiter Gerhard Weiß sind die möglichen Einsatzbereiche für zukünftige Absolventen des Landschaftsökologie-Schwerpunkts vielfältig. In der Region seien denkbare Aufgaben etwa die Planung von Hochwasserpoldern oder eine nachhaltige Aufforstung von Wäldern. Durch die Erderwärmung werden Extremwetterereignisse wie Starkregen oder Dürren in Zukunft immer häufiger. Weitere Berufsfelder ergäben sich mit der zunehmenden Verstädterung, wie Weiß erklärt. Dort würde es immer mehr zur Herausforderung, Hitzestaus in den Städten zu vermeiden. Für den Neubau der Berufsschule an der Deisenhofer Straße ist laut dem Schulleiter zum Beispiel eine Fassadenbegrünung geplant, auch hier sei eine Expertise im Bereich Landschaftsökologie gefragt. Potenzielle Arbeitgeber seien im öffentlichen Dienst vor allem Umweltbehörden und Wasserwirtschaftsämter, aber auch Bauunternehmen in der Region oder die Tätigkeit als selbstständiger Gutachter kämen infrage.

Auch ein Auslandsaufenthalt in Wales ist bei dem neuen Schwerpunkt in Höchstädt möglich

Der neue Schwerpunkt an der Technikerschule soll laut Koordinator Thomas Mayr möglichst praxisorientiert sein. "Schülerinnen und Schüler werden ausreichend Zeit haben, in den Wald oder aufs Feld zu gehen." Das eigenverantwortliche Arbeiten der Schülerinnen und Schüler soll laut Mayr durch eine Projektarbeit gefördert werden, die Schülerinnen und Schüler auch in Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben schreiben können. Für jene, die an einem Auslandsaufenthalt interessiert sind, biete die Technikerschule eine Kooperation mit einem College im britischen Wrexham (Wales) an.

Schulleiter Gerhard Weiß beobachtet bislang, dass das Interesse am neuen Schwerpunkt groß sei. "Wir haben auf Instagram für unsere Infoveranstaltung geworben und die Resonanz war riesig." Er stelle sich für den ersten Jahrgang auf circa 20 Schülerinnen und Schüler ein. Interessierte können sich noch bis Ende Juni für die neue Ausrichtung an der Technikerschule in Höchstädt bewerben.