Wird in Höchstädt ein neuer Recyclinghof im Industriegebiet gebaut?

Plus Wenn es nach dem Höchstädter Bauausschuss geht, dann soll am jetzigen AWV-Standort mehr Platz für Jugendliche entstehen. Sogar der Jugendtreff soll umziehen.

Die Mitglieder des Höchstädter Bauauschusses sind sich einig. Jetzt müssen nur noch die Verantwortlichen des Abfallwirtschaftsverbands (AWV) den Plänen zustimmen. Und die sehen laut Bürgermeister Gerrit Maneth vor, dass der Recyclinghof einen neuen Standort in Höchstädt bekommen soll - im geplanten Industriegebiet, das im Norden der Stadt über dem Lückenschluss derzeit entwickelt wird. Es gibt nur einen Haken: Eine Realisierung eines neuen Recyclinghofes an dieser Stelle würde den AWV rund eine halbe Million Euro mehr kosten. Aber: "Die Vorteile sind wesentlich mehr", erklärt Maneth.