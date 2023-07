Holzheim

19:15 Uhr

150 Jahre Feuerwehr: Holzheim feiert vier Tage lang ausgelassen

Das Publikum feierte am Samstag tanzend, grölend und feuchtfröhlich mit Livemusik im Festzelt.

Plus Mehr als drei Jahre hat die Freiwillige Feuerwehr Holzheim die Jubiläumsfeier geplant. Ein Wochenende mit Festumzug, Weihe des Feuerwehrfahrzeugs oder feuchtfröhlichen Abenden.

Tatü, Tata, die Feuerwehr, die feiert: Vier Tage lang hat die Freiwillige Feuerwehr Holzheim ihr 150. Jubiläum zelebriert. Tausende strömten an den Festtagen auf das Gelände der Wehr und amüsierten sich. Beim großen Festumzug mit 120 Vereinen am Sonntag hieß es bei Temperaturen über 30 Grad dann: Wasser Marsch! Viele der Feuerwehren, Jugendgruppen und Vereine aus der Umgebung sorgten beim Festumzug mit ihren alten Feuerwehrwagen mit Handdruckspritze und neuen Löschfahrzeugen für nasse Abkühlung beim Publikum und Anwohnern.

Vier Tage Gaudi: freiwillige Feuerwehr feiert 150. Jubiläum

Den Umzug führten die Freiwillige Feuerwehr Holzheim, die Jugend, die aktuellen und ehemaligen Festdamen an, gefolgt von der Patenfeuerwehr Kicklingen, der Kreisbrandinspektion und den Ehrengästen. Darunter auch Bürgermeister Simon Peter, der mit etwas heiserer Stimme während des Winkens zu den Zuschauern sagte: "Das Fest hat sich von Tag zu Tag gesteigert und endet nun mit dem Umzug als Höhepunkt." Als Rathauschef habe er natürlich die vier Tage mitgefeiert, das gehöre einfach dazu. Der Festausschuss der Feuerwehr habe mehr als drei Jahre fleißig an alldem geplant, was nicht selbstverständlich sei. Auch Landrat Markus Müller, der neben FW-Landtagsabgeordnetem Fabian Mehring und dem Pfarrer Mathias Breimair mit über den Umzug lief, lobte ebenfalls den tollen Einsatz der Wehr.

