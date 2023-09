Holzheim

15:54 Uhr

Lkw sondert Stickstoff ab: So lief der Großeinsatz in Holzheim ab

Plus In Holzheim rückten am Sonntag mehrere Feuerwehren an. Der Grund für den Alarm war ein Tanklaster, der Stickstoff absonderte. Für die Wehren ein ungewöhnlicher Einsatz.

Von Christina Brummer

Es ist mitten in der Nacht auf Sonntag, als im Aschberg der Alarm losgeht. Ein Zeuge hat wohl im Vorbeifahren bemerkt, dass bei einem geparkten Tanklaster in Holzheim etwas nicht stimmt. Jedenfalls sei ein bläuliches Gas aus dem Laster ausgetreten. Gegen halb drei nachts sind nach dem Notruf plötzlich viele Freiwillige Feuerwehrler aus Lauingen, Dillingen, Gundelfingen, Weisingen, Holzheim, Aislingen und Glött auf den Beinen und unterwegs nach Holzheim. Und nicht nur sie.

Auch die Berufsfeuerwehr aus Augsburg ist angefordert worden, um zum Einsatzort in der Raiffeisenstraße zu fahren. Ein möglicherweise brennbares Gas, das aus einem Fahrzeug austritt: Für die Leitstelle Grund genug, um in großer Mannschaftsstärke anzurücken.

