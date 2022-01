Kommt mit der Impfpflicht die Kündigungswelle im Landkreis Dillingen?

Plus Ab März tritt die einrichtungsbezogene Impfpflicht im Gesundheitswesen in Kraft. Das sorgt bei manchen Einrichtungen schon jetzt für Personalsorgen.

Sonja Greschner, Geschäftsführerin der Kreiskliniken Dillingen und Wertingen hat eine klare Meinung zur Impfpflicht. Sie sagt: "Aus meiner persönlichen Sicht ist eine allgemeine Impfpflicht als notwendige Maßnahme zur Bewältigung der Pandemie sinnvoll." Aber die sogenannten "einrichtungsbezogene Impfpflicht, die im Dezember 2021 beschlossen wurde, sieht sie kritisch, wie sie weiter erklärt. Es fehle die Verhältnismäßigkeit.