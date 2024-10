Busfahren im Landkreis Dillingen muss einfacher werden

Auf dem Land fahren nur wenige Busse – und nach Wertingen noch nicht einmal ein Zug. Ein Grund, warum die Menschen im Landkreis Dillingen häufig nicht den ÖPNV nutzen, ist die schlechte Anbindung. Doch es gibt noch eine weitere Ursache: Es ist kompliziert.

Weil im Landkreis mit dem AVV (Altlandkreis Wertingen) und der Schwabenbus GmbH (Altlandkreis Dillingen) derzeit zwei Anbieter unterwegs sind, braucht es je nach Strecke mehrere Tickets und auch Apps, wenn die Karten online gebucht werden. Das macht eine Fahrt, die beispielsweise von Fristingen durch den Landkreis in Richtung Augsburg geht, nicht gerade simpel. Außerdem: Nach der Gebietsreform 1972, die Wertingen und Dillingen in einem Kreis vereint hat, wird‘s Zeit, dass über 50 Jahre später auch das ÖPNV-Angebot eines wird.

Busfahren im Landkreis Dillingen ist zu kompliziert

Eine AVV-Verbunderweiterung auf den gesamten Landkreis würde es dem Fahrgast komfortabler machen. Wären da nicht noch andere Wirrungen. So wird der AktiVVo ab 2026 wohl auch Wertingen anfahren. Schön! Aber was ist das überhaupt? Für einen Kleinbus, der nach Bedarf flexibel durch ein bestimmtes Gebiet fährt, ähnlich einem Taxi, nur günstiger: Hätte es da nicht eine einleuchtendere Bezeichnung gegeben? „Bedarfsbus“ vielleicht? Zugegeben: Das klingt trockener als das Wortspiel mit dem Akronym AVV, aus dem AktiVVo wird. Doch die potenziellen Fahrgäste kämen schneller darauf, was gemeint ist. Und nur wer ein bestehendes Angebot kennt, kann und wird es auch nutzen.