Die AfD im Landkreis Dillingen: Zeit, Zähne zu zeigen

Plus Die "Junge Alternative" spricht auf dem Marktplatz in Höchstädt ganz offen über "Remigration". Verbieten kann man das zurecht nicht. Dafür ist die Gesellschaft gefragt.

Es ist nun wirklich keine Neuigkeit, dass rechtsextremes Gedankengut im Landkreis Dillingen häufig verfängt. Allein 2021 tauchten laut Staatsregierung an manchen Tagen rund 200 Personen bei Demonstrationen im Landkreis auf, die Rechtsextremisten und Reichsbürgern oder dem "Beobachtungsobjekt sicherheitsgefährdende demokratiefeindliche Bestrebungen" zugeordnet werden. Bei der Landtagswahl im vergangenen Jahr wurde die AfD in vielen Kommunen zweitstärkste Kraft. Und jetzt, nur wenige Wochen nach Bekanntwerden des Rechtsextremen-Treffens in Potsdam, trauen sich die "Jungen Alternativen", ganz offen auf dem Höchstädter Marktplatz über "Remigration" zu schwadronieren und sie auch noch als "moralisch geboten" zu bezeichnen. Als Deckmantel für diese Wortwahl bezieht man sich dann auf Schwerkriminelle und Ausreisepflichtige.

Remigration? Dann müssten im Kreis Dillingen tausende Menschen verschwinden

Überlegen wir uns also, was "Remigration" heißen würde: Man müsste Menschen mit Migrationshintergrund in vielen Fällen nicht nur die deutsche Staatsbürgerschaft wegnehmen (hier empfiehlt sich die Lektüre von Artikel 16 im Grundgesetz), man müsste sie auch aktiv vertreiben. Oder Schlimmeres. Allein in Lauingen müssten mindestens 1200 Menschen verschwinden. Das rechnete Bürgermeisterin Katja Müller - passend - bei der Andacht zum Holocaust-Gedenktag kürzlich vor. Im ganzen Landkreis läge diese Zahl wohl im fünfstelligen Bereich. Irrsinn ist das.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen