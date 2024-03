Dillinger Ritterturnier: Planung ist das halbe Leben

Plus Das Mittelalterspektakel in Dillingen findet überraschend ohne Turnier statt. Das Problem hätte den Veranstaltern früher auffallen können.

Ritter, Gaukler, Lagerleute - bei Mittelalterfesten dürfen sie nicht fehlen. Und bei den meisten Veranstaltungen dieser Art ist ein großes Ritterturnier mit Pferden und Feuer der Höhepunkt und auch Besuchermagnet. So auch in Kaltenberg, das europaweit bekannt ist. Aber auch die Gundelfinger Ritter haben 2023 bei ihrer großen Premiere an allen Tagen ein spektakuläres Turnier gezeigt. Das wurde auch für die Osterfeiertage in Dillingen versprochen. Zumindest wurde es vom Veranstalter, der nicht die Stadt ist, groß angekündigt. Zu groß?

"Sicherheitstechnische Gründe" in Dillingen

Denn Dillingen, die Große Kreisstadt, ist an dieser Stelle einfach zu klein. Dort, wo die Eventfirma das Ritterturnier geplant hatte, reicht der Platz nun nicht mehr. Rund ums Dillinger Schloss hätte die Show mit den Pferden stattfinden sollen. Vor wenigen Tagen kam dann die Nachricht, dass der Platz nicht ausreiche. In den Monaten der Vorbereitungszeit ist es natürlich unwahrscheinlich, auf das Problem zu stoßen, oder? Dass eine Woche vor dem Event auffällt, dass das Spektakel an dieser Stelle "aus sicherheitstechnischen Gründen" nicht möglich ist, kommt überraschend und ist schade. Sicher haben sich viele speziell auf dieses Turnier gefreut. Zudem wurde aktiv mit dem Ritterturnier geworben. Die Plakate sind bisher auch nicht ausgetauscht worden.

