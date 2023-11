Kreiskliniken: Es gibt an mancher Stelle Nachholbedarf bei der Transparenz

Plus Im Kreistag hat Georg Winter (CSU) die mangelnde Transparenz bei den Kreiskliniken bemängelt. Bei manchen Themen könnten Informationen tatsächlich besser zugänglich gemacht werden.

Die Tagesordnung des Kreistages liest sich in der Regel nicht wie das Drehbuch eines neuen Hollywood-Streifens. Auch bei der Sitzung am Freitag versprach die Agenda nicht wirklich hohe Spannungsbögen. Der Abschied von Heidi Terpoorten war zwar emotional, doch so ein Gremium wie der Kreistag ist mit seiner Geschäftsordnung in der Regel kein Ort für Gefühls- oder Gemütsausbrüche. Dachte man. Doch der Einwurf von Georg Winter, die Tagesordnung auf den letzten Metern noch zu ändern, sodass die Öffentlichkeit beteiligt wird, hat die Zuhörerinnen und Zuhörer eines Besseren belehrt.

Manche vermuten hinter Winters Intervention sicherlich eine Showeinlage, die aus Parteitaktik heraus entstand und nicht aus dem Wunsch, für den Bürger und die Bürgerin möglichst transparent zu agieren. Wobei Parteitaktik wohl nicht ganz richtig ist, schließlich hat Winter mit seinem Antrag auch seine eigene Fraktion überrumpelt. Doch es wäre Zeitverschwendung, sich nur über den politischen Stil zu streiten anstatt über Inhalte.

