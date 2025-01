Sie opfern einen Teil ihrer Ferien, um Geld für soziale Projekte zu sammeln. Das Geld kommt Menschen in Kenia und Kolumbien zugute, die sie noch nie gesehen haben und vermutlich auch nie kennenlernen werden. So viel Engagement zeigen längst nicht alle in der Bevölkerung. Deswegen kann man den Einsatz der Sternsinger im Landkreis Dillingen nur loben.

