Wohnungen für Geflüchtete: Das Landratsamt steckt in einer Zwickmühle

Überall im Kreis Dillingen wird Wohnraum gesucht, denn das Landratsamt muss ankommende Geflüchtete unterbringen. Es bräuchte pragmatische Lösungen.

Die Stimmung um Weihnachten herum war angespannt. Es stand im Raum, dass angesichts der ungewissen Anzahl von Geflüchteten, die in den Landkreis Dillingen kommen könnten, vielleicht wieder Turnhallen zu Unterkünften umfunktioniert werden müssen. Das wollte man mit allen Mitteln verhindern, um nach der Corona-Durststrecke Schulen und Vereine nicht wieder vertrösten zu müssen.