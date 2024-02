Gemeinsam läuft's besser mit dem Tourismus in der Region

Plus Die Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm wollen mit vereinten Kräften mehr Urlauber anlocken. Gerade beim Radeln und Wandern haben sie viel zu bieten.

Für viele Menschen hier im Landkreis Dillingen wirkt dieser Gedanke ein wenig befremdlich: Wir leben hier in einer Tourismus-Region. Das Dillinger Land hat dabei besonders von der Eröffnung des Günzburger Legolands profitiert, das seit dem Start vor 22 Jahren mehr als 30 Millionen Gäste in die Region gelockt hat.

Der Landkreis Dillingen allein hat für Radler und Fußgänger ebenfalls viel zu bieten. Die Palette reicht von Radwegen bis zum Donauwald-Wanderweg zwischen Schwenningen und Günzburg. Damit ist die Region in die "Bundesliga" der Wanderwege vorgestoßen. Inzwischen hat der Landkreis Dillingen ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem er überregional punkten kann: Sechs der sieben Kapellen der Siegfried-und-Elfriede-Denzel-Stiftung stehen hier, eine davon im Nachbarlandkreis Augsburg. Viele Touristen und Touristinnen kommen eigens wegen dieser architektonischen Fixpunkte ins Dillinger Land und ins Zusamtal.