Tourismus in Schwaben

18:28 Uhr

Wie drei Landkreise gemeinsam mehr Touristen in die Region locken wollen

Die Landkreise Neu-Ulm, Dillingen und Günzburg wollen jetzt beim Thema Tourismus an einem Strang ziehen. Auf dem Foto: (von links): Christian Epple (Hotel & Restaurant Hirsch), Stefanie Pröbstle (Waldvogel), Roswita Stöpfel (Donautaler Wohlfühloase) Sonja und Tobias Schön (Naturhof Lutzinger), Daniel Tress (Tressbrüder) und Matthias Ihle (Waldvogel).

Plus Die Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm wollen gemeinsam einen neuen Rekord an Übernachtungszahlen erreichen. Und zwar per Rad-Tourismus – einem Multi-Millionen-Markt.

Von Oliver Helmstädter

Steil nach oben zeigen die Kurven der Übernachtungszahlen: Über 1,5 Millionen Nächte wurden 2022 in den drei Kreisen gebucht. Mal abgesehen von der Corona-Delle geht es seit Jahren stetig aufwärts mit dem regionalen Tourismus. Um von Neu-Ulm bis Dillingen bald einen neuen Übernachtungsrekord feiern zu können, wurde jetzt das erste gemeinsame Tourismuskonzept vorgestellt.

Geboren aus der Kooperation bestehender Projekte wie dem Donautäler-Radweg, der durch alle drei Landkreise führt oder Donauwald-Wanderweg zwischen Günzburg und Dillingen wurde jetzt der "nächste logische Schritt" vollzogen, wie es Franziska Bucher, die im Kreis Dillingen verantwortlich für das Thema Tourismus zeichnet, bei der Vorstellung des Konzepts in der Neu-Ulmer Oldtimer-Fabrik, ausdrückte.

