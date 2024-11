21-Jähriger wird Opfer von Betrügern und landet selbst vor Gericht

Viel spricht der Angeklagte in dieser Verhandlung nicht. Und doch sagt er einiges. Der 21-Jährige gibt oft nur einsilbige Antworten, die Sorgen sind ihm ins Gesicht geschrieben. Immer wieder sagt er: „Ich war halt naiv.“ Vor dem Dillinger Amtsgericht geht es an diesem Tag um eine andere Zeit, vor zwei Jahren. Damals suchte der junge Mann Anschluss, Freunde, und brauchte Geld. So fasst es später Richterin Andrea Eisenbarth zusammen. Und dann war da dieser „James“.

