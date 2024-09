Die Feuerwehraktionswoche soll Werbung für das Ehrenamt machen

Eine Lanze für das Ehrenamt brechen. Das ist Ziel der diesjährigen Feuerwehraktionswoche, die vom 13. bis zum 22. September stattfindet. Die verschiedenen Kreisbrandmeistereien, auch in Dillingen, veranstalten hierzu große Übungen, um das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken: „Man wird aufmerksam, guckt, was da los ist, so kommt man ins Gespräch“, erklärt Frank Schmidt, Kreisbrandrat der Kreisbrandinspektion Dillingen. So wolle man Nachwuchs ansprechen.

Initiiert wird die Feuerwehraktionswoche vom Landesfeuerwehrverband Bayern. Unter dem Motto „Nutze deine Stärken, verändere deine Welt“ soll im gesamten Freistaat für ein Ehrenamt bei der Feuerwehr geworben werden. So auch im Landkreis Dillingen. Die verschiedenen Feuerwehren in der Region werden verschiedene Übungen durchführen. Im vergangenen Jahr wurde zum Beispiel von mehreren Feuerwehren ein simulierter Brand in einem Seniorenheim in Gundelfingen „gelöscht“. „Es gibt aber auch Alarmübungen, von denen die Feuerwehr davor nichts weiß“, verrät Schmidt.

Icon Vergrößern Im Rahmen der Feuerwehr-Aktionswoche fand in Gundelfingen eine der größten Übungen seit Jahren statt. Neun Wehren rückten zu einem simulierten Brand in einem Seniorenheim aus. Foto: René Rosin (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im Rahmen der Feuerwehr-Aktionswoche fand in Gundelfingen eine der größten Übungen seit Jahren statt. Neun Wehren rückten zu einem simulierten Brand in einem Seniorenheim aus. Foto: René Rosin (Archivbild)

Die Aktionswoche wird in München von Innenminister Herrmann eingeläutet

Die Aktionswoche des Landesfeuerwehrverbands Bayern wird vom Bayerischen Innenministerium unterstützt. Die Aktionswoche wird am 13. September in München von Joachim Herrmann, dem bayerischen Staatsminister des Innern, ausgerufen. Man wolle die Bevölkerung darauf aufmerksam machen, dass Menschen da sind, die im Notfall helfen, erklärt Schmidt. Aus diesem Grund werden Übungen gesammelt in diesem Zeitraum durchgeführt. Jedoch nehmen nicht alle Feuerwehren im Landkreis teil, etwa ein Drittel bis die Hälfte werden bei der Aktionswoche dabei sein, schätzt Schmidt. „Viele führen über das Jahr verteilt Aktionen, wie etwa einen Tag der offenen Tür, durch.“

Die Feuerwehren im gesamten Freistaat werden unter anderem Lehr- und Schauübungen, Vorführungen oder Infoveranstaltungen durchführen. Diese werden von den jeweiligen Feuerwehren vor Ort geplant. Die Freiwillige Feuerwehr Dillingen wird laut Kommandant Markus Pfeifer dieses Jahr mit einer kleineren Übung am 18. September um 19.30 Uhr teilnehmen: „Wir hatten letztes Jahr eine große Übung mit allen Stadtteilen.“ Dies sei aber ein erheblicher planerischer Aufwand gewesen. „Wenn wir etwas machen, machen wir es richtig“, sagt Pfeifer.

Auch die „Lange Nacht der Feuerwehr“ wird in verschiedenen Ecken des Landkreis Dillingen gefeiert

Im Zuge der Feuerwehraktionswoche wird auch in diesem Jahr die „Lange Nacht der Feuerwehr“ am 21. September stattfinden, an der verschiedene Feuerwehren im Landkreis Dillingen teilnehmen werden, unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren Wittislingen, Unterthürheim und Schwenningen. Letztere werden ab 17 Uhr vorführen, wie man eine Person – die durch eine Puppe simuliert wird – aus einem brennenden Haus rettet. Zudem zeigen die Einsatzkräfte, was die Feuerwehr bei einem Verkehrsunfall macht und wie Wärmebildkameras genutzt werden.