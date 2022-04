Die gefährliche Glücksspielsucht und Betroffene aus der Region

Die Caritas bietet in Dillingen kostenlose Beratungsgespräche für Betroffene und Angehörige an.

Rund 75 Prozent der in Deutschland lebenden 16- bis 70-Jährigen geben an, bereits an einem Glücksspiel teilgenommen zu haben. Laut Studien der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) sind 229.000 Personen regelmäßige Spieler und Spielerinnen und zeigen ein Verhalten, das als problematisch bezeichnet wird. Als pathologische Glücksspielerinnen und Glücksspieler gelten laut Pressemitteilung rund 200.000 Personen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Caritas Suchtfachambulanz in Donauwörth, unterstützen schon seit vielen Jahren auch im Kreis Dillingen Menschen, die ein problematisches Konsumverhalten oder eine Abhängigkeit haben, und diesbezüglich Hilfe in Anspruch nehmen möchten.

Die Personen, die sich an die Caritas wenden, sehen bereits die ersten Probleme und Konsequenzen aus ihrem Spielverhalten. Ihnen ist meist bewusst, dass sie langfristig nicht gegen die Anbieter von Glücksspielen gewinnen können. Aber es wird weiter gespielt in der Hoffnung, das nächste Mal den großen Gewinn zu machen, dann sofort zu stoppen und damit alle negativen Folgen los zu sein. Stattdessen gibt es nur noch mehr Probleme und Schulden, aber auch Schwierigkeiten innerhalb der Familien und dem sozialen Umfeld. Betroffene versuchen dann, das verlorene Geld wieder hereinzuholen und spielen, um diesen negativen Auswirkungen wieder zu entkommen. Meist fehlen ihnen in diesem Moment die nötigen Handlungsalternativen und Anlaufstellen, um Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn der Leidensdruck zu groß wird.

Bei Online-Wetter Gefahr von Sucht groß

Aufgrund der Pandemie „zocken“ inzwischen vermutlich viele online. Darunter auch Menschen, die vorher nicht im Spielcasino waren. Weil die Online-Wetten immer verfügbar sind, sei die Gefahr groß, regelmäßig zu spielen. Das Aufhören falle dann umso schwerer. Weil die Spielerinnen und Spieler nicht in Casinos oder Wettbüros gehen müssen, können sie unbemerkt an den Angeboten teilnehmen. Auch in der Pandemie bietet die Caritas Suchtfachambulanz in Dillingen Beratungstermine an, um das Glücksspielproblem zu bearbeiten und effektiv zu bewältigen. Dabei werden weitere unterstützende Einrichtungen in die Behandlung mit einbezogen, wie die Schuldner- und Familienberatung.

Von Alkohol bis illegale Drogen

Unter Berücksichtigung der 3G-Regelung können alle Beteiligten die Angebote der Beratungsstelle in Anspruch nehmen und Gespräche zu weiteren Süchten, wie etwa Alkohol oder illegale Drogen erhalten, die oft mit einer Spielproblematik einhergehen. Bei Problemen im Zusammenhang mit Glücksspiel gibt es auch die Möglichkeit, sich online und anonym über die Internetplattform „Playchange“ Hilfe zu suchen. Außerdem ist eine Informationsreihe für Angehörige geplant, um ein Verständnis über Sucht und dessen Umgang zu erlangen.

Die Ansprechpartnerinnen, die speziell bei einer Glücksspielproblematik, in der Caritas Suchtfachambulanz in Donauwörth (für die Landkreise Donau-Ries und Dillingen) zuständig sind, sind Susanne Schmidt und Dilara Duman.

Telefonisch können Termine zur Glücksspielberatung dienstags, mittwochs und freitags unter Telefon 0906/70011315 ausgemacht werden. Zudem sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Caritas Suchtfachambulanz unter Telefon 0906/70595670 über die Zentrale für Gesprächstermine erreichbar. (pm)