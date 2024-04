Landkreis Dillingen

Er ist der neue Chef des Haunsheimer Forstreviers

Plus Johannes Mayer will den Waldumbau im Landkreis Dillingen vorantreiben. Wie der 33-Jährige das in Angriff nehmen will und wie er zu seinem neuen Posten kommt.

Von Dominik Bunk

Es ist eigentlich ruhig im Unterbechinger Wald. Wer kein Anliegen hat, darf nicht mit dem Auto oder sonstigen motorisierten Fahrzeugen rein, erklärt Johannes Mayer. Für den 33-Jährigen sieht das anders aus, denn er ist der neue Förster im Haunsheimer Revier – und damit zuständig für die Wälder vom Bachtal bis zum Dillinger Auwald. Immer mit dabei ist seine Labrador-Hündin Saphira. Hier bei Unterbechingen will er Eibenbäume anpflanzen und unter anderem damit den Waldumbau vorantreiben. Wieso er dafür gerade diese Art ausprobieren möchte, die die meisten Menschen nur als Sträucher im Garten kennen, das hat einen Grund: den Klimawandel.

Der Waldumbau ist laut Mayer "wahrscheinlich die größte Herausforderung für die Waldbauern unserer Generation". Das Klima werde wärmer, trockener. "Das ist nicht nur für den Menschen, sondern auch für den Wald strapaziös", sagt der Förster. Und da kommt die eher vergessene Eibe ins Spiel. Denn die wächst langsamer, als viele andere Laubbäume, sagt Mayer. Deshalb hofft er darauf, dass sie im Vergleich auch weniger Wasser und Bodenressourcen benötigt. Das wichtigste sei allerdings, dass "auf keinen Fall wieder nur eine Baumart eingesetzt wird".

