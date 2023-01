Gute Klima-Vorsätze: Was sich Politiker aus der Region vornehmen

Neues Jahr, alte Krisen: Der Klimawandel wird auch 2023 im Kreis Dillingen zu spüren sein. Welche guten Vorsätze fürs neue Jahr haben sich Politiker in der Region gemacht?

Energiekrise, Inflation, Krieg: Wer hat da noch Kraft und Mittel, um ans Klima zu denken? Laut Daten des Landratsamtes erzeugt ein Mensch im Kreis Dillingen im Schnitt 8,3 Tonnen CO₂ pro Jahr. Das ist immerhin eine Tonne weniger als der Durchschnittsdeutsche. Doch laut Umweltbundesamt wäre es am besten, unsere Lebensweise würde lediglich eine Tonne des Treibhausgases im Jahr verursachen. Angesichts dieser hohen Diskrepanz werden wohl viele erst gar nicht anfangen sich einzuschränken. Bringt doch eh nichts, oder? Dass eine solche Einstellung leider auch nicht weiterbringt, zeigen die aktuellen Entwicklungen. Das Jahr 2022 war laut Deutschem Wetterdienst das wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Und die Wärmerekordhalter reihen sich aneinander. 2022 war damit sogar wärmer als das Rekordjahr 2018, das viele noch in Erinnerung haben dürften. Auch im Kreis Dillingen war fast jeder Monat des Jahres überdurchschnittlich warm, wie uns Wetterbeobachter Benjamin Grimm bestätigte. Wenn es zu warm wird, hat das negativen Einfluss auf Mensch und Natur. Grund genug also, um sich im Jahr 2023 einiges vorzunehmen.

Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier setzt auf Sonnenstrom

Weniger fliegen, mehr regional einkaufen, öfter mal radeln. Die Möglichkeiten, die eigene Klimabilanz zu verbessern, sind vielfältig. Wir haben beispielhaft Politiker aus dem Kreis gefragt, ob sie sich persönlich gute Klima-Vorsätze gemacht haben und was sie im neuen Jahr in der Klimapolitik anpacken wollen. Und vom Mooseum gibt es Tipps, wie man Klima-Vorsätze auch einhalten kann.

"Meine Familie und ich versuchen schon seit vielen Jahren im Rahmen unserer Möglichkeiten Energie einzusparen und fossile Brennstoffe zu vermeiden", sagt Wertingens Bürgermeister Willy Lehmeier ( Freie Wähler). Man habe das Haus energetisch saniert, eine PV-Anlage und ein E-Auto angeschafft. "Zudem wird regional eingekauft und im eigenen Garten angepflanzt", sagt er. Das wolle er mit seiner Familie auch im Jahr 2023 weiterführen. Auch politisch solle sich in der Zusamstadt etwas fürs Klima tun. Es sei ein Arbeitskreis gegründet worden, der mit der Münchner Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft ein Klimaschutzkonzept ausarbeiten soll.

Im Vordergrund stünden dabei die Themen Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und CO₂-Reduktion. Erste Ergebnisse und Handlungsempfehlungen seien für Ende 2023 vorgesehen. Hinzu komme ein neues Mobilitätskonzept. Dafür wurden Bürgerinnen und Bürger befragt. Die Ergebnisse würden im Januar 2023 öffentlich gemacht. Die Erkenntnisse sollen laut Lehmeier auch für das Klimaschutzkonzept genutzt werden.

Der Landrat will 2023 eine Klimastrategie für den Kreis

Auch Landrat Markus Müller (Freie Wähler) versucht bereits, wie er sagt, möglichst klimafreundlich zu leben: „Im persönlichen Bereich setzen wir beim Einkauf auf regionale Lebensmittel. Beim Heizen verbrauchen wir zum großen Teil Holz aus dem Wald der Familie." Darüber hinaus habe er eine Photovoltaik-Anlage. "Wo wir dieses Jahr Urlaub machen, weiß ich noch nicht, aber die letzten Jahre waren wir als Familie immer in Deutschland unterwegs." Nicht nur in Bayern, sondern auch in den benachbarten Bundesländern gebe es viele schöne Urlaubsregionen. Auch im Kreis Dillingen, also direkt vor der Haustür, lässt sich aus Müllers Sicht eine schöne Zeit verbringen.

Doch auch im politischen Leben hat der Wertinger 2023 viel vor: "Ich habe als neuer Landrat in meiner erst kurzen Amtszeit bereits die Erstellung einer Klimastrategie für unseren Landkreis vorangetrieben", sagt Müller. Darin soll erarbeitet werden, wie der Kreis seine Klimaziele erreichen kann. Umgesetzt werden soll der Plan dann auch in diesem Jahr. "Im Bereich der Mobilität, konkret im Bereich ÖPNV, haben wir im vergangenen Jahr mit Unterstützung von Partnern einen Konzeptentwurf erarbeitet, um das regionale Angebot zu verbessern. Allerdings scheiterte die Umsetzung bislang am Fachkräftemangel und der Verfügbarkeit an Busfahrern."

Dillingens Oberbürgermeister will mehr Fahrrad fahren

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz (CSU) hat sich Klima-Vorsätze gemacht: "Ich möchte noch häufiger mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen – wenn es möglich ist sowohl privat als auch zu dienstlichen Terminen." Davon verspricht sich Kunz einen doppelten Nutzen: "Damit kann ich nicht nur etwas für das Klima tun und Energie sparen, sondern auch die Gesundheit stärken."

Politisch werde sich in Dillingen vor allem etwas in Sachen Nahwärme bewegen, zusätzliche 400 Haushalte sollen im Bereich des Georg-Schmid-Rings mit regenerativer Energie versorgt werden können. Zudem will die Stadt ihre eigenen Gebäude energetisch sanieren. Außerdem sollen, so Kunz, "in den kommenden Jahren schrittweise alle geeigneten Dachflächen mit Photovoltaik-Anlagen versehen werden". In der Kernstadt und allen Stadtteilen will die Stadt im Jahr 2023 die Straßenbeleuchtung weiterhin auf LED umrüsten.

Wie kann man gute Vorsätze auch einhalten?

All das klingt zunächst einmal gut. Doch wie kann man solche guten Vorsätze, die man sich für das persönliche Leben gemacht hat, auch umsetzen? Sylvia Bredl von der Umweltstation Mooseum in Bächingen hat einen Tipp: "Wichtig ist, sich nicht gleich die 100 Prozent vorzunehmen, sondern langsam anzufangen." Jeder gute Klima-Vorsatz müsse vor allem eines: in den Alltag passen und umsetzbar sein. "Für die einen ist es leichter, aufs Auto zu verzichten, für die anderen, auf Fleisch zu verzichten", sagt Bredl. Wer sich einen Riesenberg vornehme, übernehme sich schnell. "Dann am besten in der Familie besprechen, was möglich ist." Insofern sei es genauso wie bei allen anderen Vorsätzen: Wer sportlicher sein will, sollte sich nicht gleich den Marathon vornehmen, sondern langsam anfangen.