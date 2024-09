„Illegale Müllablagerungen sind im Kreis Dillingen immer ein Ärgernis“

Icon Vergrößern Vermüllt: der Brunnen am Basilikaplatz in Dillingen. Foto: Manfred Forscht Icon Schließen Schließen Vermüllt: der Brunnen am Basilikaplatz in Dillingen. Foto: Manfred Forscht

Icon Vergrößern Illegal entsorgte Reifen in der Nähe der Nusser-Alm bei Dillingen. Foto: Manfred Forscht Icon Schließen Schließen Illegal entsorgte Reifen in der Nähe der Nusser-Alm bei Dillingen. Foto: Manfred Forscht

Icon Vergrößern Müll am Rastplatz bei Mödingen. Foto: Manfred Forscht Icon Schließen Schließen Müll am Rastplatz bei Mödingen. Foto: Manfred Forscht

Es ist ein Thema, das Leser und Leserinnen unserer Zeitung immer wieder aufbringt. Der Müll an Containerstationen, auf öffentlichen Plätzen, an Straßen und in der Natur. Jetzt hat der Dillinger Manfred Forscht anlässlich des World Cleanup Days (Weltaufräumtag) am 20. September unserer Redaktion geschrieben. „Es ist erschreckend, wie unsere Umwelt zusehends vermüllt wird. Überall in der Natur, auch rund um die Glascontainer, welche in den Kommunen aufgestellt sind, werden Verpackungen wie Pizzaschachteln, Getränkeflaschen, Sperrmüll, ausrangierte Möbel, Elektroschrott und anderer Unrat illegal entsorgt“, ärgert sich Forscht.