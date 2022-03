Impfpflicht: So viele Menschen im Kreis Dillingen werden nun kontrolliert

28 Einrichtungen und Unternehmen im Kreis Dillingen haben ihre Informationen über den Impfstatus ihres Personals gemeldet. So hoch ist der Anteil der nicht geimpften Personen.

Seit rund einer Woche müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gesundheits- und Pflegeberufen nachweisen, dass sie gegen Corona vollständig geimpft oder genesen sind. Wer das nicht kann, der muss im schlimmsten Fall mit Bußgeldern rechnen. Doch so schnell geht das wohl nicht. Im ersten Schritt müssen betroffene Einrichtungen das nicht-geimpfte Personal an das Gesundheitsamt Dillingen melden. Das ist jetzt passiert. Die aktuellen Zahlen liegen dem Landratsamt vor.

Gibt es ärztliche Atteste?

Laut Peter Hurler, Sprecher der Behörde in Dillingen, haben insgesamt 28 Einrichtungen und Unternehmen, die im Landkreis Dillingen von der Impfpflicht betroffen sind, ihre Daten über ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen abgegeben. Das Ergebnis: Stand diese Woche können insgesamt 285 Personen keinen vollständigen Impfstatus nachweisen. Hurler: "Im nächsten Schritt werden die gemeldeten Personen vom Gesundheitsamt angeschrieben und um Vorlage eines Nachweises hinsichtlich der erforderlichen Impfungen, des Genesenenstatus oder des Vorliegens einer fachlich überprüfbaren medizinischen Kontraindikation gebeten. Gleichzeitig wird über Informations- und Beratungsangebote im Impfzentrum Dillingen oder auch durch eine Ärztin oder einen Arzt außerhalb des Impfzentrums informiert. Vorgelegte ärztliche Atteste werden hinsichtlich des Vorliegens einer medizinischen Kontraindikation fachlich überprüft."

Kontrolle findet anlassbezogen und stichprobenartig statt

Die Überwachung der Meldeverpflichtung der Einrichtungen erfolgedurch das Gesundheitsamt im Rahmen der Bayerischen Medizinhygieneverordnung und des Pflege- und Wohnqualitätsgesetzes - sowie bei weiteren Einrichtungen und Unternehmen anlassbezogen und stichprobenartig.

Als vollständig geimpft gelten Personen, die noch nicht nachweislich an Covid-19 erkrankt waren und mindestens zwei Impfungen erhalten haben. Dabei muss die letzte Einzelimpfung mindestens 14 Tage zurückliegen. Als vollständig geimpft gelten außerdem Personen, die an Covid-19 erkrankt waren und mindestens eine Impfdosis erhalten haben. Es gelten die Vorgaben der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung, erklärt auch Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin des Dillinger Gesundheitsamtes.

Wenn am Ende aller rechtlichen Schritte eine Person sich dennoch einer Impfung verweigere, was wann? Kastner erklärt: "Betretungs- beziehungsweise Beschäftigungsverbote stehen erst am Ende des Verfahrens und sind das letzte Mittel. Das Gesundheitsamt muss abwägen, ob das Betretungsverbot im Hinblick auf die Versorgungsicherheit und unter gleichzeitiger Berücksichtigung des Schutzes vulnerabler Gruppen ausgesprochen werden kann."

