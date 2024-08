Kein „New FC Gundelfingen“

Abgesehen vom Sturmproblem gibt es beim FC Gundelfingen durchaus positive Aspekte zu vermelden. So stand in der Landesliga-Partie beim FC Kempten Leon Sailer erstmals in diesem Kalenderjahr in der Startelf – und das sogar länger als geplant. „Er sollte eine Stunde spielen“, verrät sein Trainer Thomas Rudolph, am Ende wurden es sogar 75 Minuten. „Mit seiner Präsenz und Wucht tut er unserem Spiel einfach gut“, so Coach Rudolph. Und auch Kapitän Jan-Luca Fink war schon wieder einen Schritt weiter, trotzdem konnten beide die 1:2-Niederlage im Spitzenspiel nicht verhindern. Für beide Fußballer ist nun eine kurze Regeneration angesagt, bereits am Mittwoch (18.15 Uhr) sind sie wieder gefordert. Dann steigt das Wiederholungsspiel gegen den TSV Jetzendorf, nachdem der erste Versuch vergangene Woche beim Stand von 1:0 hatte abgebrochen werden müssen.

Wen Rudolph dann für den Angriff nominiert, nachdem zuletzt mit Sandro Caravetta und Monther Alahmed zwei Kandidaten verletzt ausgewechselt werden mussten, bleibt die spannende Frage. Vielleicht hilft ja ein Angebot, das dieser Tage bei den Grün-Weißen eingegangen ist. Ein Spielerberater aus Westafrika bietet seine Dienste und Schützlinge an. Sogar ein „New FC Gundelfingen“ solle dafür in Guinea gegründet werden, die talentierten Spieler dann an die Donau transferiert und anschließend mit Gewinn in Europa weiterverkauft werden. Für die Grün-Weißen kommt so etwas zwar nicht in Frage, doch es zeigt, wie das größere Fußballgeschäft mittlerweile läuft. Es ist allerdings nicht bekannt, wie viele Klubs noch solch ein Angebot erhalten haben – und ob sich jemand findet, der einen Ableger in Afrika bekommt…

Icon Vergrößern Nicht nur Wertingens Trainer Tjark Dannemann (links) und sein „Co“ Andreas Kotter vermissten beim Heimspiel gegen Manching Tore. Foto: Georg Fischer Icon Schließen Schließen Nicht nur Wertingens Trainer Tjark Dannemann (links) und sein „Co“ Andreas Kotter vermissten beim Heimspiel gegen Manching Tore. Foto: Georg Fischer

Ein Torspektakel hatte die Statistik für das Aufsteiger-Duell des TSV Wertingen mit dem SV Manching versprochen – am Ende wurde es eine eher laue Nullnummer. Die Zusamstädter von Trainer Tjark Dannemann rangieren nach ihrem dritten Remis im siebten Saisonmatch vorerst weiter auf einem Abstiegsrelegationsplatz. Die nächste Aufgabe ist das Sechs-Punkte-Spiel beim punktlosen Schlusslicht TV Erkheim. Danach steht bereits das mit Spannung erwartete Derby auf dem Judenberg gegen den FC Gundelfingen (Freitag, 30. August, 19 Uhr) auf dem dicht gedrängten Landesliga-Programm. Es ist dann schon das neunte Spiel bis Ende August.

Die SSV Glött dreht mächtig auf

Sieg, Remis und Niederlage – so lautete die Bilanz der drei Landkreis-Teams, die am Wochenende mit einwöchiger „Verspätung“ in die Saison der Kreisliga West eingestiegen sind. Der Dreier gelang dabei eindrucksvoll der SSV Glött. In der Vorbereitung hatten die Lilien mit eigenen Treffern noch gegeizt. Nun pünktlich zum ersten Punktspiel gegen den TSV Balzhausen war bei den Blau-Weißen von dieser offensiven Zurückhaltung nichts mehr zu sehen – 6:1. Nach anfänglichen Schwierigkeiten und dem Rückstand, hat sich die Truppe von Trainer Antis Chalkidis mit großer mannschaftlicher Geschlossenheit in die Partie gekämpft, um dann mit einem starken Auftritt zu überzeugen. Auch der neue Übungsleiter an der Glötter Seitenlinie zeigte sich zufrieden mit dieser Leistung: „Auf diesem Spiel können wir aufbauen, so ein Start wünscht man sich natürlich.“ Ihm war es ganz wichtig, dass seine Mannschaft offensiv einen Schritt nach vorne macht. Bei sechs Treffern hat man seine Aufgabe erst mal erfüllt: „Schön herausgespielte Tore, vor allem durch unterschiedliche Torschützen. Das ist bei uns ganz wichtig, uns fehlt der Knipser an vorderster Stelle. Wir müssen das über mehrere Schultern verteilen. Das hat die Mannschaft gegen Balzhausen eindrucksvoll unter Beweis gestellt“, so Chalkidis weiter.

Für Gundelfinger U23 war mehr drin

Unentschieden 2:2 spielte die U23 des FC Gundelfingen beim Titelanwärter SpVgg Wiesenbach. Vor der Partie wäre man bei den Grün-Weißen damit durchaus zufrieden gewesen. Im Nachhinein war für die neuformierten FCG-Fohlen jedoch mehr drin, als nur ein Punkt. „Wir haben die erste halbe Stunde dominiert und dann aber vergessen das Spiel endgültig zu entscheiden“, so Trainer Peter Stegner. Neuzugang Neo Fähnle (TSG Giengen) brachte die Gärtnerstädter früh in Führung, Johannes Hauf setzte noch einen drauf. Weitere Chancen vergaben die Gäste leichtfertig und machten Wiesenbach so wieder stark. Die größte Gelegenheit zum Siegtor sollte FCGler Denisz Toth gehören, der im zweiten Durchgang noch den Innenpfosten anvisierte. „Dennoch war es ein gutes Spiel gegen einen sehr starken Gegner“, hob der Trainer anschließend hervor. Ein Sonderlob hatte er noch für den 19-jährigen Neuzugang Jamain Cermak (SG Bächingen/Medlingen) übrig: „Seine Mentalität hilft unserem Spiel extrem weiter, an ihm werden wir noch viel Freude haben“, sagt Stegner.

Icon Vergrößern Dillingens Trainer Thomas Holzapfel (vorne) dürfte nicht gefallen haben, was er nach der Halbzeitpause mitansehen musste – drei Gegentreffer im heimischen Donaustadion. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Dillingens Trainer Thomas Holzapfel (vorne) dürfte nicht gefallen haben, was er nach der Halbzeitpause mitansehen musste – drei Gegentreffer im heimischen Donaustadion. Foto: Karl Aumiller

Die Niederlage kassiert die SSV Dillingen im heimischen Donaustadion. Kein einziges Auswärtsspiel hatte der SC Altenmünster in diesem Kalenderjahr bisher gewinnen können. Zudem es gab im gleichen Zeitraum kein Pflichtspiel ohne Gegentor für die Gäste. Beide Negativserien konnten die Zusamtaler mit dem verdienten 3:0-Erfolg in Dillingen beenden. Der Lohn dafür ist der Sprung an die Tabellenspitze der Kreisliga West. Ganz anders hatte sich die SSV, die aber in dieser Besetzung so auch noch nie zusammengespielte, ihren Saisonauftakt vorgestellt. Insgesamt behäbig in der Spieleröffnung und uninspiriert in der Vorwärtsbewegung konnte man das Gehäuse von Gästekeeper Alexander Schmid kaum in Gefahr bringen. Anlass zur Hoffnung geben Dillingen vor der nächsten Partie am Samstag um 17 Uhr in Burgau die schnelle Genesung von Abwehrchef Michael Hildmann, der nur 18 Tage nach seiner Meniskusoperation in der Schlussviertelstunde sein Comeback feierte, sowie die anstehende Urlaubsrückkehr der dringend benötigten Offensivkräfte Adonis Isufi und Fisnik Lloqanaj.

Icon Vergrößern Johannes Walter, seines Zeichens Trainer beim SC Altenmünster, sah erst einen 3:0-Erfolg seiner Kicker in Dillingen und anschließend beim Blick auf die Tabelle sein Team ganz oben. Foto: Karl Aumiller Icon Schließen Schließen Johannes Walter, seines Zeichens Trainer beim SC Altenmünster, sah erst einen 3:0-Erfolg seiner Kicker in Dillingen und anschließend beim Blick auf die Tabelle sein Team ganz oben. Foto: Karl Aumiller

Sehr erfreulich war das 6:2 des FC Lauingen am Samstag beim TSV Burgau. „Die Mannschaft hat nach dem Rückstand weiter an sich geglaubt und mit toller Moral das Spiel noch gedreht. Wobei unterm Strich der Auswärtserfolg auch aufgrund unseres Chancenpluses schon verdient war“, fasst FCL-Sportleiter Joachim Hauf den Erfolg zusammen. (gül/wab/fm)