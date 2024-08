Kultur im Landkreis: „Der Besucher entscheidet, wo er hingeht“

Sommer – Ferien – Sommerloch? Nicht im Landkreis Dillingen. Gerade kulturell ist in der schönsten Jahreszeit vieles geboten. Im Juli startete mit dem Tag des offenen Ateliers im Kreis erstmals ein Angebot, das Künstler und Kunstinteressierte zusammenbringen sollte. Ein Monat zuvor gingen bereits die Jugendkulturtage mit einem kurzfristig zusammengestellten Programm an den Start. Doch ist in der Sommerzeit überhaupt genug Publikum da für solche aufwendig geplanten Events? Bei 30 Grad im Schatten, wer möchte sich da in ein Künstleratelier stellen?

