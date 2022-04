Maier, Mettel oder Müller: Die Landratskandidaten im Video

Heute Abend stellen sich die drei Bewerber von Freie Wähler, CSU und AfD den Fragen der Bürgerinnen und Bürger bei der Podiumsdiskussion im Dillinger Stadtsaal.

Die Zeit rennt, der Druck steigt und steigt. Am 15. Mai wollen Markus Müller, Christoph Mettel und Christoph Maier Amtsinhaber Leo Schrell bei der Wahl zum neuen Landrat im Landkreis Dillingen beerben. Heute Abend, Dienstag, 26. April, werden die drei Bewerber Mettel ( CSU), Müller ( Freie Wähler) und Maier (AfD) aber zuerst beim DZ/WZ-Forum auf der Bühne im Dillinger Stadtsaal stehen. Mettel ist Bürgermeister im Haunsheimer Rathaus, Müller Bezirksgeschäftsführer des Bayerischen Bauernverbands, Maier Abgeordneter im Bayerischen Landtag.

Wie ticken die Kandidaten?

Aber wie ticken diese drei Kandidaten? Welche politischen Ziele verfolgen sie? Wie reagieren sie in Stresssituationen? Das alles soll sich bei der Podiumsdiskussion klären, zu der die Donau-Zeitung und die Wertinger Zeitung am Dienstag, 26. April, in den Dillinger Stadtsaal einladen. Die beiden Heimatzeitungen wollen mit dieser Podiumsdiskussion ihren Lesern und Leserinnen eine Entscheidungshilfe geben. Und dies rechtzeitig, denn die Zahl der Briefwähler und Briefwählerinnen hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Podiumsdiskussion beginnt um 19 Uhr, Einlass in den Dillinger Stadtsaal ist bereits ab 18 Uhr, Interessierte haben freie Platzwahl, eine Bewirtung mit Getränken ist während einer kleinen Pause im Foyer des Stadtsaals vorgesehen.

Alle Kandidaten im Videointerview

Bereits vor der Podiumsdiskussion haben wir alle drei Kandidaten vor die Kamera gebeten. Sie haben alle drei exakt die gleichen Fragen gestellt bekommen - ohne vorher zu wissen, welche Fragen es sind. Wie Maier, Müller und Mettel reagiert haben? Schauen Sie sich die Videos und bilden sich Ihre Meinung.

Podiumsdiskussion wird live im Internet übertragen

Bei der Podiumsdiskussion am heutigen Dienstagabend gelten die zu diesem Zeitpunkt aktuellen Corona-Regeln. Nach dem derzeitigen Stand entfallen die Maskenpflicht und die Einlasskontrollen. Wir bitten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des DZ/WZ-Forums aber, freiwillig Masken zu tragen.

Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat dennoch die Gelegenheit, unser Forum mit den drei Landratskandidaten zu verfolgen. Die Podiumsdiskussion wird per Live-Stream online übertragen. Am Tag der Veranstaltung, also am Dienstag, 26. April, ab 19 Uhr, folgenden Link eingeben: www.youtube.com/watch?v=fWrynTDrhco. Die Diskussion wird live übertragen.

Lesen Sie dazu auch