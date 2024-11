Endlagersuche: Kreise Dillingen und Heidenheim atmen auf

Es ist der 94. Bayerisch-Württembergische Kommunalstammtisch, bei dem am Donnerstagabend im Wirtshaus zum Ochsen in Nattheim wichtige grenzüberschreitende Themen besprochen werden. Seit 1979 treffen sich Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus den Landkreisen Dillingen und Heidenheim mit den beiden Landräten zum Austausch. Der Stammtisch verfügt zwar über keine Beschlusskraft, er hat aber bedeutende Projekte für die Region vorangebracht. Auslöser war die A7. Politiker aus den beiden Landkreisen reisten in die damalige Bundeshauptstadt Bonn, um beim Autobahnprojekt Dampf zu machen. Über Jahre hinweg war der Bau der Bundesstraße 492, die inzwischen fertiggestellt ist, das Mega-Thema. Und zuletzt sorgte der Stammtisch mit einer Diskussion über eine mögliche Wiederbelebung der stillgelegten Bahnlinie zwischen Gundelfingen und Sontheim/Brenz für Aufsehen. Beim Kommunalstammtisch am Donnerstag nimmt das Thema Atommüll-Endlager einen breiten Raum ein.

