Landkreis Dillingen

18:30 Uhr

Party pur! Im Landkreis Dillingen wird wieder richtig gefeiert

Die legendäre V-Party in Zusamaltheim ist die größte Party in Nordschwaben. Nach zwei Jahren Corona-Pause findet sie an Pfingsten 2022 wieder statt. erwartet.

Plus Die VMP Aislingen, Laola-Party in Weisingen oder die V-Party in Zusamaltheim: Die Veranstalter stecken mitten in den Planungen. Was zwei Jahre nach Corona anders sein wird.

Endlich wieder Party. Und zwar richtig. Nach zwei Jahren Zwangspause geht es rund im Landkreis Dillingen. Oder anders: Es darf wieder ordentlich gefeiert werden. Nachdem vor wenigen Wochen die Corona-Regeln gelockert wurden, sind die Veranstalter in der Region voll in die Planungen eingestiegen. So darf 2022 keinesfalls die größte Party in Nordschwaben, die V-Party in Zusamaltheim, fehlen. Dahinter stecken die örtlichen Faschingsfreunde, Vorsitzender ist Tobias Lipowsky. Er sagt: "Wir sind richtig heiß." Das Event findet an Pfingsten, sprich am 3. und 4. Juni, in Zusamaltheim statt. Das Motto: "Party - Total - Erleben!". Und wie sieht es bei den anderen Partys aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen