Polizei warnt vor Geldwechselbetrug im Landkreis Dillingen

Die Personen geben vor, rumänische Lei in Euro wechseln zu wollen. Doch das ist gelogen.

An der Staatsstraße 30 sind am Sonntag 14 und 16 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer von Insassen eines rumänischen Pkws heraus nach Geld befragt worden. Im Anschluss wollten die Insassen dann rumänische Lei in Euro wechseln. Dies wurde jedoch abgelehnt. Gegen 15.45 Uhr wurde dann ein Syrgensteiner an der Staatsstraße 2025 bei Bachhagel angehalten. Auch hier baten die Insassen um einen Geldwechsel von rumänischer Währung in Euro.

Mann aus Syrgenstein nimmt Unbekannten mit zur Bank

Der Syrgensteiner nahm daraufhin sogar einen der Pkw-Fahrer zu einer Bankfiliale mit. Dort wurde dieser jedoch auf einmal gedrängt, noch mehr rumänisches Geld zu wechseln, sodass es zu keinem Tauschgeschäft kam. Mit dieser Art des Geldwechselbetrugs versuchen die Täter ihre Opfer zu übervorteilen und sie durch immer höhere Forderungen dazu zu bringen, letztendlich deutlich zu viel Euro für den geringer wertigen Lei zu bezahlen.

Oft versuchen die Betrüger auch wertlosen Schmuck, der als Echtgold deklariert wird, gegen Bargeld einzutauschen. Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (AZ)

Lesen Sie dazu auch