Firma in Wertingen überweist fast 10.000 Euro - doch das Geld kommt nicht an

Ein Unternehmen aus Gottmannshofen hat tausende Euro in die Türkei überweisen. Der Betrag kam nie an. Die Polizei ermittelt wegen Computerbetrugs und Datenveränderung.

Eine Firma aus Gottmannshofen hat am Montag eine Überweisung an ein Unternehmen in der Türkei veranlasst. Offenbar kam der Betrag in Höhe von fast 10.000 Euro nicht auf dem Zielkonto an.

Firma in Wertingen überweist 10.000 Euro - Geld kommt nicht an

Es besteht der Polizei zufolge nun der Verdacht, dass sich eine unbekannte Person zwischengeschaltet hat und so den Zahlungsverkehr umleiten konnte. Es wird wegen Computerbetrugs und Datenveränderung ermittelt. (AZ)

