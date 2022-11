Landkreis Dillingen

vor 12 Min.

Prozess um versuchten Mord: Wer ist der Mann, der jetzt vor Gericht steht?

Plus Ein Mann aus dem Kreis Dillingen soll aus Eifersucht versucht haben, einen anderen zu ermorden. Im Prozess ging es um den Polizeieinsatz – und ganz Persönliches.

Von Jonathan Mayer Artikel anhören Shape

Es ist der zweite Verhandlungstag, wieder sind zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer im Schwurgericht in Augsburg erschienen. Viele von ihnen kennen den Angeklagten – und sind schockiert über den Vorwurf, der dem Mann gemacht wird. Er könne doch keiner Fliege etwas antun, sagt etwa ein Zuschauer in einer Pause. Als der Vorsitzende Richter Roland Christiani in der Verhandlung verlauten lässt, dass der Angeklagte doch recht sympathisch wirke, gibt es sogar kurzen vereinzelten Applaus. Wer ist also der Mann auf der Anklagebank?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen